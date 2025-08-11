Погибли в море: в Затоке и Каролино-Бугазе люди подорвались на минах

Заставить украинцев уйти с пляжа во время долгожданного отпуска не может ни холод, ни плохая погода, ни даже российские дроны. Однако мы не раз делились, что купаться в Черном море может быть небезопасно!

В Каролино-Бугазе в Одесской области трое отдыхающих подорвались на мине в море. Они погибли. Инцидент произошел в воскресенье, 10 августа. Рассказываем о подробностях трагедии и будут ли ограничивать купание в море.

В Каролино-Бугаге отдыхающие подорвались на мине

Сразу на двух пляжах Одесской области 10 августа погибли люди. Все они подорвались на минах, дрейфующих в море. ОТУ Одесса сообщила, что инциденты произошли в местах, запрещенных для купания.

Первый случай подрыва произошел вчера в курортном Каролино-Бугазе. Там от взрыва в море погиб мужчина. Глава Каролино-Бугазской громады Андрей Апанасенко заявил Суспільному, что люди пренебрегли правилами безопасности и ограничениями, установленными в регионе.

По всем пляжам висят таблички “Купаться запрещено”, “Заминировано”, “Опасно”. Всюду это написано, ГСЧС развешивали все эти предупредительные таблички.

Еще две смерти произошли в тот же день неподалеку, в Затоке. Там погибли мужчина и женщина. Их личности еще не установлены.

В полиции сообщили, что устанавливают личности погибших.

Там работают следственно-оперативные группы территориального подразделения полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полиция собирается классифицировать произошедшее как несчастный случай.

Одесские региональные издания сообщают, что мина разорвалась в море в 50 м от берега. Вокруг плавали люди.

Несмотря на опасность, жители Одесской области и туристы со всей Украины приезжают купаться в Черном море и игнорируют призывы и предупреждения о минах. Напоминаем, что купаться на закрытых пляжах нельзя не только из-за отсутствия укрытий, но и опасности подрыва дрейфующих мин.

Подрыв мин в море происходит не впервые за купальный сезон 2025 года. В июне, тоже в Затоке, на мине подорвались двое мужчин. А в конце июля у устья реки Быстрая взорвалось судно-земснаряд. Погибли три члена экипажа.

