Загинули у морі: у Затоці та Кароліно-Бугазі люди підірвалися на мінах

Змусити українців піти з пляжу під час довгоочікуваної відпустки не може ні холод, ні погана погода, і навіть російські дрони. Однак ми не раз ділилися, що купатися у Чорному морі може бути небезпечно!

У Кароліно-Бугазі, що на Одещині, троє відпочивальників підірвалися на міні в морі. Вони загинули. Інцидент трапився у неділю, 10 серпня. Розповідаємо про подробиці трагедії, і чи обмежуватимуть купання в морі.

У Кароліно-Бугазі відпочивальники підірвалися на міні

Відразу на двох пляжах Одещини 10 серпня загинули люди. Усі вони підірвалися на мінах, що дрейфували в морі. ОТУ Одеса повідомило, що інциденти трапилися у місцях, заборонених для купання.

Перший випадок підриву стався вчора у курортному Кароліно-Бугазі. Там від вибуху в морі помер чоловік. Голова Кароліно-Бугазької громади Андрій Апанасенко заявив Суспільному, що люди знехтували правилами безпеки та обмеженнями, встановленими у регіоні.

По всіх пляжах висять таблички “Купатися заборонено”, “Заміновано”, “Небезпечно”. Всюди це написано, ДСНС розвішували всі ці попереджувальні таблички.

Ще дві смерті трапилися в той же день неподалік, у Затоці. Там загинули чоловік і жінка. Їхні особистості ще не встановлені.

У поліції повідомили, що встановлюють особи загиблих.

Наразі там працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Поліція збирається класифікувати подію як нещасний випадок.

Одеські регіональні видання повідомляють, що міна розірвалася в морі на відстані 50 м від берега. Навколо плавали люди.

Попри небезпеку, жителі Одещини та туристи з усієї України приїздять купатися у Чорному морі та ігнорують заклики та попередження про міни. Нагадуємо, що купатися на закритих пляжах не можна не тільки через відсутність укриттів, а й небезпеку підриву мін, що дрейфують морем.

Підрив мін у морі відбувається не вперше за купальний сезон 2025. У червні теж у Затоці на міні підірвалися двоє чоловіків. А наприкінці липня поблизу гирла річки Бистра підірвалося судно-земснаряд. Загинули троє членів екіпажу.

Ми ділилися історією одеського кота, який під час тривоги сам іде в укриття.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!