Стоимость электроэнергии в Европе в 2025 году: где дешевле и дороже всего в сравнении с Украиной

Энергетика Украины работает в условиях войны, однако тарифы для населения остаются фиксированными и не растут в зимний период.

Как выглядят украинские тарифы по сравнению с европейскими и какова стоимость электроэнергии в Европе — разбираемся в материале.

Стоимость электроэнергии в Европе 2025

По состоянию на 16 декабря 2025 года цены на электроэнергию на европейских энергетических биржах показывают значительную разницу между странами. Это связано, прежде всего, с энергетической политикой властей и уровнем спроса.

Для сравнения берутся рыночные биржевые котировки за 1 МВт·ч, а не розничная цена для бытовых потребителей.

Среди пяти ведущих европейских стран самая высокая биржевая цена зафиксирована в Италии — 121,83 € за МВт·ч, а самая низкая — во Франции 50,18 € за МВт·ч.

В других странах стоимость электроэнергии варьируется следующим образом:

Германия — 96,88 €

Испания — 94,53 €

Великобритания — 81,52 GBP (данные за 15 декабря 2025 года)

При пересчете в более привычную для бытового потребителя единицу измерения — 1 кВт·ч — стоимость электроэнергии в странах Европы и Великобритании выглядит так (в долларах США, евро и гривнах):

Великобритания — 0,109 $ / 0,093 € / 4,60 грн за 1 кВт·ч

Германия — 0,114 $ / 0,097 € / 4,79 грн за 1 кВт·ч

Франция — 0,059 $ / 0,050 € / 2,48 грн за 1 кВт·ч

Испания — 0,111 $ / 0,095 € / 4,69 грн за 1 кВт·ч

Италия — 0,143 $ / 0,122 € / 6,05 грн за 1 кВт·ч

Эти показатели стоимости являются рыночными ценами на бирже и не включают никаких налогов или надбавок для конечного потребителя.

По сравнению с европейскими биржевыми ценами ситуация в Украине на декабрь 2025 года выглядит несколько лучше. Но это объясняется государственным регулированием тарифов для населения.

В Украине действует фиксированный тариф для бытовых потребителей на уровне 4,32 грн за 1 кВт·ч. Такой тариф утвердило правительство, и он должен действовать и впредь.

