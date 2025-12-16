Вартість електроенергії в Європі у 2025: де найдешевше і найдорожче порівняно з Україною

Енергетика України працює в умовах війни, проте тарифи для населення лишаються фіксованими і не зростають на зимовий період.

Як виглядають українські тарифи порівняно з європейськими, і якою є вартість електроенергії у Європі — розбираємось у матеріалі.

Вартість електроенергії в Європі 2025

Станом на 16 грудня 2025 року ціни на електроенергію на європейських енергетичних біржах показують значну різницю між країнами. Це пов’язане, в першу чергу, з енергетичною політикою влади та рівнем попиту.

Для порівняння беруться ринкові біржові котирування за 1 МВт-год, а не роздрібна ціна для побутових споживачів.

Серед п’яти провідних європейських країн найвища біржова ціна зафіксована в Італії — 121,83 € за МВт·год, а найнижча — у Франції 50,18 € за МВт-год.

В інших країнах вартість електроенергії варіюється таким чином:

Німеччина — 96,88 €,

Іспанія — 94,53 €,

Велика Британія — 81,52 GBP (дані за 15 грудня 2025 року).

При перерахунку в більш звичну для побутового споживача одиницю вимірювання — 1 кВт-год — вартість електроенергії в країнах Європи та Великій Британії виглядає так (у доларах США, євро та гривнях):

Велика Британія — 0,109 $ / 0,093 € / 4,60 грн за 1 кВт-год

Німеччина — 0,114 $ / 0,097 € / 4,79 грн за 1 кВт-год

Франція — 0,059 $ / 0,050 € / 2,48 грн за 1 кВт-год

Іспанія — 0,111 $ / 0,095 € / 4,69 грн за 1 кВт-год

Італія — 0,143 $ / 0,122 € / 6,05 грн за 1 кВт-год

Ці показники вартості є ринковими цінами на біржі і не включають жодних податків чи націнок для кінцевого споживача.

У порівнянні з європейськими біржовими цінами ситуація в Україні на грудень 2025 року дещо краща. Але це пояснюється державним регулюванням тарифів для населення.

В Україні діє фіксований тариф для побутових споживачів на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год. Такий тариф затвердив уряд, і він має діяти й надалі.

