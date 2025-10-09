Субсидия на газ в 2025 году: кто имеет право и как подать заявление

Жилищная субсидия предоставляется на все виды коммунальных услуг.

Но если есть необходимость оформить её только на поставку и распределение природного газа, следует в заявлении заполнить соответствующие строки.

Остальные документы, которые нужно предоставить, и порядок оформления будут стандартными.

Как именно оформить субсидию на газ на отопительный период 2025–2026 годов и ссылка на образец заявления — в материале.

Как оформить субсидию на газ на отопительный период 2025–2026 годов

Чтобы получить субсидию на газ в 2025 году в Украине, необходимо подать заявление и декларацию о доходах.

Заявление можно подать через портал Дія, лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или отправить его по почте.

Важно, что субсидия на газ предоставляется только тем домохозяйствам, которые не имеют централизованного отопления и используют газ для индивидуального отопления.

Также имей в виду: если тебе назначалась субсидия в прошлом году, то в этом году её перерасчёт произойдёт автоматически — при условии, что в составе семьи и в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство, не произошло существенных изменений, о которых необходимо сообщить дополнительно.

Кроме того, автоматически будет обновлён размер субсидии для тех домохозяйств, у которых в летний период субсидия составляла 0,00 грн.

Как подать заявление на субсидию на газ онлайн через портал Дія

Зарегистрируйся или войди в свой кабинет на Diia.gov.ua. Выбери услугу: Заявление на субсидию. Заполни заявление и декларацию о доходах. Подпиши документы с помощью электронной подписи или BankID.

При определении размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025–2026 годов учитываются доходы всех членов домохозяйства за первые два квартала 2025 года.

А пенсия учитывается за август 2025 года.

Как оформить субсидию на газ через отделение Пенсионного фонда Украины

Если ты подаёшь заявление на субсидию на газ впервые, нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины.

Также подать заявление на субсидию на газ могут те, кому она не была назначена на неотопительный период из-за задолженности, которая уже погашена.

В отделении необходимо подать заявление и декларацию по установленным формам. Образец заявления можно найти на странице Рfu.gov.ua.

При необходимости также могут понадобиться дополнительные документы, например:

договор найма или аренды жилья, если ты живёшь в арендованном помещении;

копия договора о реструктуризации задолженности, если есть долг и заключён соответствующий договор;

справка ВПО, если субсидия оформляется по месту фактического проживания.

Также подать документы можно: по почте на адрес отделения Фонда;

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через мобильное приложение Пенсионного фонда. Если документы поданы с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидия начисляется с начала отопительного сезона.

Если документы поданы позже, субсидия предоставляется с месяца обращения. Источник: Рfu.gov.ua. Читайте также: помощь на твёрдое топливо — кто может её получить в 2025 году и сколько выплатят.

