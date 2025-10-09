Субсидия на газ в 2025 году: кто имеет право и как подать заявление

Жилищная субсидия предоставляется на все виды коммунальных услуг.
Но если есть необходимость оформить её только на поставку и распределение природного газа, следует в заявлении заполнить соответствующие строки.
Остальные документы, которые нужно предоставить, и порядок оформления будут стандартными.
Как именно оформить субсидию на газ на отопительный период 2025–2026 годов и ссылка на образец заявления — в материале.
Как оформить субсидию на газ на отопительный период 2025–2026 годов
Чтобы получить субсидию на газ в 2025 году в Украине, необходимо подать заявление и декларацию о доходах.
Заявление можно подать через портал Дія, лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или отправить его по почте.
Важно, что субсидия на газ предоставляется только тем домохозяйствам, которые не имеют централизованного отопления и используют газ для индивидуального отопления.
Также имей в виду: если тебе назначалась субсидия в прошлом году, то в этом году её перерасчёт произойдёт автоматически — при условии, что в составе семьи и в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство, не произошло существенных изменений, о которых необходимо сообщить дополнительно.
Кроме того, автоматически будет обновлён размер субсидии для тех домохозяйств, у которых в летний период субсидия составляла 0,00 грн.
Как подать заявление на субсидию на газ онлайн через портал Дія
-
Зарегистрируйся или войди в свой кабинет на Diia.gov.ua.
-
Выбери услугу: Заявление на субсидию.
-
Заполни заявление и декларацию о доходах.
-
Подпиши документы с помощью электронной подписи или BankID.
При определении размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025–2026 годов учитываются доходы всех членов домохозяйства за первые два квартала 2025 года.
А пенсия учитывается за август 2025 года.
Как оформить субсидию на газ через отделение Пенсионного фонда Украины
Если ты подаёшь заявление на субсидию на газ впервые, нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины.
Также подать заявление на субсидию на газ могут те, кому она не была назначена на неотопительный период из-за задолженности, которая уже погашена.
В отделении необходимо подать заявление и декларацию по установленным формам. Образец заявления можно найти на странице Рfu.gov.ua.
При необходимости также могут понадобиться дополнительные документы, например:
-
договор найма или аренды жилья, если ты живёшь в арендованном помещении;
-
копия договора о реструктуризации задолженности, если есть долг и заключён соответствующий договор;
-
справка ВПО, если субсидия оформляется по месту фактического проживания.
