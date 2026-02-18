Суточные на командировку 2026: сколько теперь платят при поездках по Украине и за границу

В 2026 году суточные для командировок в Украине увеличиваются — это связано с повышением минимальной заработной платы.

На какие суммы суточных рассчитывать во время командировок по Украине и за границу — читай в материале.

Какая сумма суточных на командировку 2026 года

В подпункте 170.9.1 Налогового кодекса Украины указывается, что размер суточных за каждый день командировки в пределах страны не может превышать 0,1 минимальной зарплаты, установленной на 1 января налогового года.

Поэтому после повышения минимальной зарплаты с 8 000 грн (на 1 января 2025 года) до 8 647 грн (на 1 января 2026 года) автоматически увеличивается и сумма необлагаемых суточных для украинских командировок.

Суточные по Украине в 2026 году составляют 864 грн 70 копеек за день.

Это повышение крайне важно для работников бюджетных учреждений, так как суточные покрывают расходы на питание и мелкие бытовые нужды во время командировок.

Для бюджетных учреждений суточные за командировку по Украине составляют 300 грн за день.

Суточные начисляются за каждый день командировки независимо от её продолжительности.

Читать по теме Минимальная заработная плата 2026 года в Украине: большим ли будет повышение Минимальная зарплата несколько повысится!

Что касается заграничных командировок, размер суточных по сравнению с 2025 годом не изменился. Они не должны превышать 80 евро за каждый календарный день.

Это средства для проживания и питания за границей по установленным нормам. Их пересчет в гривну производится по официальному курсу НБУ на день командировки.

Если суточные превышают установленные лимиты — 864,70 грн для Украины и 80 евро для заграничных командировок, то сумма превышения считается доходом работника и облагается:

НДФЛ — 18%

военным сбором — 5%

Читайте также о правилах выезда мужчин за границу в 2026 году: что стоит знать перед поездкой.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!