Добові на відрядження 2026: скільки тепер платять при поїздках по Україні та за кордон

У 2026 році добові для відряджень в Україні зростають — це пов’язано з підвищенням мінімальної заробітної плати.

На які суми добових розраховувати під час відряджень по Україні та за кордон — читай у матеріалі.

Яка сума добових на відрядження 2026 року

В підпункті 170.9.1 Податкового кодексу України зазначається, що розмір добових за кожен день відрядження в межах країни не може перевищувати 0,1 мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня податкового року.

Тому після підвищення мінімальної зарплати з 8 000 грн (на 1 січня 2025 року) до 8 647 грн (на 1 січня 2026 року) автоматично зростає і сума неоподатковуваних добових для українських відряджень.

Добові по Україні у 2026 році складають 864 грн 70 коп за день.

Це підвищення вкрай важливе для працівників бюджетних установ, адже добові покривають витрати на харчування та дрібні побутові потреби під час відряджень.

Для бюджетних установ добові за відрядження по Україні становлять 300 грн за день.

Добові нараховуються за кожен день відрядження незалежно від його тривалості.

Щодо закордонних відряджень, розмір добових порівняно з 2025 роком не змінився. Вони не мають перевищувати 80 євро за кожен календарний день.

Це кошти для проживання та харчування за кордоном за встановленими нормами. Їхній перерахунок у гривні проводять за офіційним курсом НБУ на день відрядження.

Якщо добові більші за встановлені ліміти — 864,70 грн для України та 80 євро для закордонних відряджень, то сума перевищення вважається доходом працівника і оподатковується:

ПДФО – 18%

військовий збір – 5%

