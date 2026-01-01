Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2026: будем ли платить больше

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2026 года — какими они будут: вырастут или останутся на прежнем уровне?

Ответ на этот вопрос неоднозначен: стоимость отдельных услуг на данный момент заморожена, но специалисты и должностные лица допускают, что в будущем она может быть пересмотрена.

О коммунальных тарифах с 1 января 2026 года, а именно о ценах на электричество, газ и воду — в материале.

Тариф на газ с 1 января 2026 года

С начала полномасштабной войны в Украине введен мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду для населения. Он будет действовать, пока действует военное положение и еще полгода после его отмены.

Нафтогаз Украины сохраняет фиксированную цену на газ для бытовых потребителей — в отопительном сезоне 2026–2027 годов она составит 7,96 грн за кубометр с учетом НДС.

Другие поставщики предлагают свои тарифы в пределах фиксированной нормы:

ООО ГК Нафтогаз Украины — 7,96 грн

ООО Энерджи Трейд Груп — 7,799 грн

ООО Тернопольоблгаззбут — 7,96 грн

ООО Прикарпатэнерготрейд — 7,98 грн

ООО Галнафтогаз ПП Окко Контракт — 7,99 грн

ООО Львовэнергозбут — 8,20 грн

ООО Киевские энергетические услуги (YASNO) — 8,46 грн

ООО Днепровские энергетические услуги (YASNO) — 8,46 грн

ООО Ритейл сервис ТМ СветоГаз — 9,99 грн

Для бизнеса цена на газ в 2026 году остается рыночной: в январе компании будут платить от 18 до 25 тысяч грн за тысячу кубометров, в зависимости от поставщика и условий договора.

Плата за распределение газа для бытовых потребителей с 1 января 2026 года будет рассчитываться на основе фактического потребления за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Сами тарифы на распределение останутся неизменными, а сумма в платежке может изменяться, так как она зависит от фактических объемов потребленного газа.

Непроизводственные потребители в 2026 году за распределение газа будут платить больше, о чем заявила Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Средневзвешенная цена услуг операторов газораспределительных сетей для непроизводственных потребителей с 1 января составит 2,3 грн/куб. м в месяц (с НДС), а с 1 апреля — 2,72 грн/куб. м в месяц. Таким образом, в среднем с 1 апреля тарифы вырастут на 60,5%.

Повышение тарифов объясняют ростом зарплат работников ГРС и сокращением объемов распределения газа.

Сколько будет стоить электричество с 1 января 2026 года

Фиксированный тариф на электроэнергию для населения останется на одном уровне: 4,32 грн за кВт·ч, по крайней мере до весны 2026 года.

Владельцы двухзонных счетчиков и дальше будут платить в ночное время вдвое меньше — 2,16 грн за кВт·ч.

А украинцы, которые отапливают свои дома электричеством, до 30 апреля 2026 года смогут пользоваться льготным тарифом 2,64 грн за кВт·ч при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц. Расходы сверх этого лимита оплачиваются по стандартному тарифу — 4,32 грн за кВт·ч.

Для непроизводственных потребителей уже утверждено повышение тарифа на передачу электроэнергии.

С 1 января 2026 года он составит 713,68 грн за МВт·ч, а с апреля — 742,91 грн. Новые тарифы НЭК Укрэнерго утвердила Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Сколько стоит 1 кубометр воды с 1 января 2026 года

Холодное водоснабжение не подпадает под мораторий 2022 года, поэтому тарифы на воду в Украине определяются на местном уровне. На начало 2026 года 38 водоканалов, подчиненных НКРЭКП, сохраняют действующие тарифы для населения без изменений.

Тарифы определяются на местном уровне, поэтому цены немного различаются.

Но эксперты отмечают, что установленные несколько лет назад расценки не покрывают расходы предприятий, прежде всего из-за подорожания электроэнергии, и это приводит к накоплению долгов водоканалами.

Однако в декабре 2025 года Кабмин обратился в НКРЭКП с просьбой отложить возможное повышение тарифов на воду, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку на население в условиях войны. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

