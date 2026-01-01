Тарифи на комунальні послуги з 1 січня 2026: чи платитимемо більше

Тарифи на житлово-комунальні послуги з 1 січня 2026 року — якими вони будуть: чи зростуть, чи утримуються на попередньому рівні?

Відповідь на це питання неоднозначна: вартість окремих послуг наразі заморожена, але фахівці та посадовці допускають, що у майбутньому вони можуть бути переглянуті.

Про комунальні тарифи з 1 січня 2026, а саме ціни на світло, газ та воду — у матеріалі.

Тариф на газ з 1 січня 2026

З початку повномасштабної війни в Україні введено мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду для населення. Він діятиме, поки триває воєнний стан і ще пів року після його скасування.

Нафтогаз України зберігає фіксовану ціну на газ для побутових споживачів — у опалювальному сезоні 2026-2027 років вона складатиме 7,96 грн за кубометр з урахуванням ПДВ.

Інші постачальники пропонують свої тарифи у межах фіксованої норми:

ТОВ ГК Нафтогаз України – 7,96 грн;

ТОВ Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн;

ТОВ Тернопільоблгаззбут – 7,96 грн;

ТОВ Прикарпатенерготрейд – 7,98 грн;

ТОВ Галнафтогаз ПП Окко Контракт – 7,99 грн;

ТОВ Львівенергозбут – 8,20 грн;

ТОВ Київські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ Ритейл сервіс ТМ СвітлоГаз – 9,99 грн.

Для бізнесу ціна на газ у 2026 залишається ринковою: у січні компанії сплачуватимуть від 18 до 25 тисяч грн за тисячу кубометрів, залежно від постачальника та умов договору.

Плата за розподіл газу для побутових споживачів з 1 січня 2026 розраховуватиметься на основі фактичного споживання за період з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року.

Самі тарифи на розподіл залишаться незмінними, а от сумі в платіжці можуть бути іншими, адже вони залежать від фактичних обсягів спожитого газу.

Непобутові споживачі в 2026 році за розподіл газу платитимуть більше, про це заявила Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Середньозважена ціна послуг операторів газорозподільних мереж для непобутових споживачів з 1 січня складатиме 2,3 гривень/куб. м на місяць (з ПДВ), а з 1 квітня — 2,72 гривень/куб. м на місяць. Таким чином, у середньому з 1 квітня тарифи зростуть на 60,5%.

Підвищення тарифів пояснюють зростанням зарплат працівників ГРМ та скороченням обсягів розподілу газу.

Скільки буде коштувати світло з 1 січня 2026

Фіксований тариф на електроенергію для населення лишатиметься на одному рівні: 4,32 гривень за кВт/годин щонайменше до весни 2026 року.

Власники двозонних лічильників і надалі сплачуватимуть у нічний час удвічі менше — 2,16 грн за кВт/годину.

А українці, які опалюють свої оселі електрикою, до 30 квітня 2026 зможуть користуватися пільговим тарифом 2,64 грн за кВт/год при умові споживання до 2000 кВт/год на місяць. Витрати понад цей ліміт оплачуватимуться за стандартним тарифом — 4,32 грн за кВт/год.

Для непобутових споживачів уже затверджено підвищення тарифу на передачу електроенергії.

З 1 січня 2026 року він становитиме 713,68 гривні за МВт/год, а з квітня — 742,91 гривні. Нові тарифи НЕК Укренерго погодила Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Скільки коштує 1 кубометр води з 1 січня 2026

Холодне водопостачання не потрапляє під мораторій 2022 року, тому тарифи на воду в Україні визначаються на місцевому рівні. На початок 2026 року 38 водоканалів, що підпорядковані НКРЕКП, залишають чинні тарифи для населення без змін.

Визначаються тарифи на місцевому рівні, тому ціни дещо різняться.

Але експерти зауважують, що встановлені кілька років тому розцінки не покривають витрат підприємств, в першу чергу через здорожчання електроенергії, і це веде до накопичення боргів водоканалами.

Проте у грудні 2025 року Кабмін звернувся до НКРЕКП з проханням відкласти можливе підвищення тарифів на воду, щоб не збільшувати фінансове навантаження на населення в умовах війни. Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

