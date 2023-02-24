Как проходит верификация соцвыплат и пенсий в Украине и чего ждать получателям выплат

Социально уязвимые группы населения нуждаются в государственной поддержке и выплатах. Почти каждый год власти анонсируют проверки и изменения в системе соцвыплат во избежание кражи этих средств.

Расходы на социальные выплаты в 2023 году составляют около 405 млрд. Часть этой суммы украинцы получают незаконно: оформляют субсидию, указывая в декларации только часть дохода, получают выплаты малообеспеченным и параллельно работают без оформления.

Теперь в Украине утверждена методика верификации получателей социальных выплат и пенсий. Как она заработает и станет ли легче выявлять нарушителей, — читай в материале.

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Верификация получателей социальных выплат и пенсий

Сейчас в Украине действует процесс верификации в три этапа. Первый — при подаче документов на оформление помощи. Следующий — при получении этой помощи и в течение трех лет, когда эту помощь перестанут выплачивать.

На самом деле это означает, что орган соцзащиты обязан проверить документы, которые ты предоставляешь при оформлении, затем Минфин будет в автоматическом режиме следить, не появилась ли в реестрах дополнительная информация о тебе.

Если Минфин найдет нарушения, он передаст данные Минсоцу, а он сможет рассмотреть решение предоставления или отмены выплат.

Тогда такие средства социальных выплат нужно будет вернуть в государственный бюджет.

А вот с пенсионерами проверка может задеть только тех, кто проживает на оккупированных территориях, или тех, кто уехал из страны. Пенсионеры, проживающие на подконтрольных территориях, могут быть спокойны.

Верификация таких выплат или пенсий необходима из-за ухудшения ситуации с теневой занятостью украинцев. Во время войны неполная занятость, зарплата в конвертах или доплаты наличными стали еще более распространенными, чем прежде.

Верификация социальных выплат заработает при действенных механизмах контроля и полной включенности в процесс государства. Проблема в том, что государство не в состоянии отследить все расходы граждан, ведь часть из них происходит наличными.

Оформление субсидии теперь можно оформить в Пенсионном фонде. Как это сделать и что нужно предоставить для оформления субсидии — читай в нашем другом материале.

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