Економія

Як проходить верифікація соцвиплат та пенсій в Україні та на що очікувати отримувачам виплат

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Лютого 2023, 21:30
Верифікація соцвиплат
Фото: Pexels, Unsplash

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