Як проходить верифікація соцвиплат та пенсій в Україні та на що очікувати отримувачам виплат

Соціально вразливі групи населення потребують державної підтримки та виплат. Майже щороку влада анонсує перевірки та зміни у системі соцвиплат задля уникнення розкрадань цих коштів.

Витрати на соціальні виплати у 2023 році становлять близько 405 млрд. Частину цієї суми українці одержують незаконно: оформлюють субсидію, вказуючи в декларації лише частину доходу, отримують виплати для малозабезпечених і паралельно працюють без оформлення тощо.

Тепер в Україні затвердили методику верифікації отримувачів соціальних виплат та пенсій. Як вона запрацює та чи стане легше виявляти порушників — читай у матеріалі.

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Верифікація отримувачів соціальних виплат та пенсій

Зараз в Україні діє процес верифікації у три етапи. Перший — під час подання документів на оформлення допомоги. Наступний — під час отримання цієї допомоги та протягом трьох років, як цю допомогу перестали виплачувати.

Насправді це означає, що орган соцзахисту зобов’язаний перевірити документи, які ти надаєш під час оформлення, потім Мінфін в автоматичному режимі стежитиме, чи не з’явилася в реєстрах додаткова інформація про тебе.

Якщо Мінфін знайде порушення, він передасть дані Мінсоцу, а вже він зможе розглянути рішення про надання чи скасування виплат.

Тоді такі кошти соціальних виплат потрібно буде повернути до державного бюджету.

А от із пенсіонерами перевірка може зачепити лише тих, хто мешкає на окупованих територіях або виїхав із країни. Пенсіонери, які мешкають на підконтрольних територіях, можуть бути спокійними.

Верифікація таких виплат чи пенсій необхідна через погіршення ситуації з тіньовою зайнятістю українців. Під час війни неповна зайнятість, зарплата у конвертах чи доплати готівкою стали ще поширенішими, аніж до того.

Верифікація соціальних виплат запрацює при дієвих механізмах контролю та повної включеності у процес держави. Проблема полягає в тому, що держава не в змозі відстежити всі витрати громадян, адже частина з них відбувається готівкою.

Оформлення субсидії тепер можливо зробити у Пенсійному фонді. Як це зробити та що потрібно надати для оформлення субсидії — читай у нашому іншому матеріалі.

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