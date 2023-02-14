Экономия

Задерживают ли выплаты ВПЛ? В каких числах ждать начисления денежной помощи

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 февраля 2023, 15:00
Затримка виплат ВПО: в яких числах очікувати виплат
Фото: Pexels

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