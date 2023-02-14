Задерживают ли выплаты ВПЛ? В каких числах ждать начисления денежной помощи

Война не закончилась. Тысячи людей до сих пор покидают свои дома и становятся внутренними переселенцами. Государство помогает им, люди, которые переехали из-за боевых действий, ежемесячно получают выплаты ВПО.

Ежемесячное пособие от государства в размере 2000 грн или 3000 грн украинцы получают на свои карточки. Однако иногда средства не приходят вовремя. Мы расскажем, в каких числах ожидать выплаты ВПО и почему их могут задерживать.

Когда приходят выплаты ВПО

В Минсоцполитики заявили, что даты поступления средств в 2023 году не изменились. Процесс перечисления и поступления денежной поддержки для ВПО остается таким же.

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Выплаты ВПО осуществляется Минсоцполитики и АО Ощадбанк ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

Задержка выплат ВПО: причины

Одной из наиболее распространенных причин, почему задерживают выплаты ВПО, являются технические проблемы. Тогда нужно оперативно выяснить причину и обратиться на горячую линию Минреинтеграции — 15-48.

Денежная поддержка ВПЛ может также перестать поступать, если твой населенный пункт исключили из перечня опасных территорий, а жилье не пострадало в результате боевых действий.

Следует проверять актуальный перечень опасных территорий на сайте Минреинтеграции.

Кроме этого, в октябре Кабмин утвердил постановление, согласно которому могут быть возобновлены проверки ВПЛ. Однако сообщения о проверках еще нет.

Согласно порядку проведения проверок переселенцев, человек должен в течение десяти дней явиться в управление соцзащиты, если на момент проверки его не было по месту фактического проживания.

Если в течении десять дней переселенец не приходит, выплаты ВПО могут быть прекращены со следующего месяца.

Ранее мы рассказывали, куда звонить, если нет выплат ВПЛ.

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