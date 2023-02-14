Економія

Затримують виплати ВПО? В яких числах чекати нарахування грошової допомоги

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Лютого 2023, 15:00
Затримка виплат ВПО: в яких числах очікувати виплат
Фото: Pexels

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