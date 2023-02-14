Затримують виплати ВПО? В яких числах чекати нарахування грошової допомоги

Війна не закінчилася. Тисячі людей досі покидають свої домівки та стають внутрішніми переселенцями. Держава допомагає їм, щомісяця люди, які переїхали через бойові дії, отримують виплати ВПО.

Щомісячну грошову допомогу від держави у розмірі 2000 грн або 3000 грн українці отримують на свої картки. Проте інколи кошти не приходять вчасно. Ми розповімо, в яких числах очікувати виплати ВПО та чому їх можуть затримувати.

Коли приходять виплати ВПО

У Мінсоцполітики заявили, що дати надходження коштів у 2023 році не змінилися. Процес перерахування та надходження грошової підтримки для ВПО залишається таким самим.

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Виплати ВПО здійснюється Мінсоцполітики та АТ Ощадбанк щомісяця до 3, 13 і 23 числа.

Затримка виплат ВПО: причини

Однією з найпоширеніших причин, чому затримують виплати ВПО, є технічні проблеми. Тоді треба оперативно з’ясувати причину та звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції — 15-48.

Грошова підтримка ВПО може також перестати надходити, якщо твій населений пункт виключили з переліку небезпечних територій, а житло не постраждало внаслідок бойових дій.

Треба перевіряти актуальний перелік небезпечних територій на сайті Мінреінтеграції.

Крім цього, у жовтні Кабмін затвердив постанову, згідно з якою можуть бути поновлені перевірки ВПО. Проте повідомлення про перевірки ще немає.

Згідно з порядком проведення перевірок переселенців, людина має протягом десяти днів з’явитися до управління соцзахисту, якщо на момент перевірки її не було за місцем фактичного проживання.

Якщо протягом десяти днів переселенець не приходить, виплати ВПО можуть бути припинені з наступного місяця.

Раніше ми розповідали, куди дзвонити, якщо немає виплат ВПО.

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