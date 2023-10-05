На украинские школы? Венгерский физик, получивший Нобелевскую премию, отдает свою награду украинцам

61-летний лауреат Нобелевской премии по физике, исследователь венгерского происхождения Ференц Крауш решил направить свое денежное вознаграждение на благотворительность. Около 300 тысяч долларов будут направлены в поддержку Украины.

Так, в эфире радио Deutschlandfunk Крауш заявил, что средства будут переданы инициативе Science4People, которую он создал в прошлом году для поддержки обновления украинских школ.

Кроме этого, организация посылала украинцам генераторы в период отключений света и помогала учебным заведениям с техническим оснащением.

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К слову, Нобелевская премия в этом году составляет 11 млн шведских крон (995 тыс. долларов), и она была разделена между тремя лауреатами равными частями.

Ференц Крауш получил эту награду вместе с Пьером Агостини и Энн Льюилье “за экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в материи”.

Получить Нобелевскую премию для ученого стало неожиданностью, и он искренне поблагодарил своих коллег за эту честь и поделенный выигрыш.

Напомним, Нобелевская премия является одной из самых престижных международных наград, ежегодно вручаемых за исключительные научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру и социальный прогресс. Сумма этой премии меняется в зависимости от финансового положения Фонда Нобеля.

И раньше мы рассказывали, кто в этом году получил Нобеля-2023 по разным направлениям.

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