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На украинские школы? Венгерский физик, получивший Нобелевскую премию, отдает свою награду украинцам

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 05 октября 2023, 19:30
Ференц Крауш

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