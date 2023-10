За разработку вакцины против Covid-19: кто получил Нобеля по медицине и физиологии

Вместе с развитием науки, мир столкнулся со многими испытаниями за последние десятилетия. Одно из них — пандемия Covid-19.

Сейчас пандемия кажется далекой от современных дней. Стало известно, что за изобретение вакцины от Covid-19 ученым в области медицины была присуждена Нобелевская премия.

Кто получил Нобелевскую премию по медицине в 2023 году, рассказываем дальше.

Нобелевскую премию присуждают прижизненно тем ученым, которые сделали важное открытие или изобретение, повлиявшее на развитие человечества.

Традиционно, в 2023 году первыми объявили лауреатов Нобелевской премии в сфере физиологии или медицины.

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2023 стали венгерская биохимик Каталин Карико и американский ученый-врач Дрю Вайсман.

О событии сообщили в социальной сети Х (ранее Twitter) на аккаунте премии. Известно, что ученых отметили за открытие модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против Covid-19.

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj