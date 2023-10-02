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За розробку вакцини проти Covid-19: хто отримав Нобеля з медицини та фізіології

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Жовтня 2023, 14:00
нобелівська премія
Фото: Pexels, Unsplash

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