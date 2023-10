За розробку вакцини проти Covid-19: хто отримав Нобеля з медицини та фізіології

Разом з розвитком науки, світ стикнувся з багатьма випробуваннями протягом останніх десятиліть. Одне з них — пандемія Covid-19.

Нині пандемія здається далекою від сучасних днів. Стало відомо, що за винайдення вакцини від Covid-19 науковцям у галузі медицини присудили Нобелівську премію.

Хто отримав Нобелівську премію з медицини у 2023 році, розповідаємо далі.

Нобелівську премію присуджують прижиттєво тим науковцям, які зробили важливе відкриття або винахід, що вплинув на розвиток людства.

Традиційно у 2023 році першими оголосили лауреатів Нобелівської премії у сфері фізіології чи медицини.

Лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини 2023 року стали угорська біохімікиня Каталін Каріко та американський учений-лікар Дрю Вайсман.

Про подію повідомили у соціальній мережі Х (раніше — Twitter) yf акаунті премії. Відомо, що науковців відзначили за відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти Covid-19.

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj