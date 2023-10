Открывают новую эру науки: кто получил Нобелевскую премию-2023

Мир науки изменяется едва ли не самыми первыми шагами человечества на пути к развитию. Однако в 1901 году появился символ высокого признания достижений ученых в области физики, химии, медицины, литературы и усилий при содействии миру — Нобелевская премия.

И с годами число достойных претендентов на нее постоянно растет. В частности, последние восемь лет количество номинантов превышает отметку 300 человек. В этом году, по данным пресс-службы Нобелевского комитета, на соискание премии соревнуются 351 претендентов, из которых 259 человек и 92 организации.

Со вчера, 2 октября, представители премии начали объявлять имена победителей. Тогда дальше следим вместе, кто стал лауреатом или лауреаткой Нобелевской премии в 2023 году.

Важно сначала отметить, что Нобелевскую премию присуждают ученым, которые сделали важное открытие или изобретение, повлиявшее на развитие человечества. Поэтому трудно не отметить тех ученых, которые помогли миру остановить смертельное продвижение вируса Covid-19 и были причастны к изобретению вакцины от него.

Речь идет об венгерском биохимике Каталине Карико и американском ученом-враче Дрю Вайсмане, которые стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2023 года за открытие модификаций нуклеозидных основ, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины.

