Узнала за две минуты до победы! Александра Матвийчук о первой Нобелевской премии мира для Украины

7 октября Украина получила первую Нобелевскую премию мира, лауреатом стал Центр гражданских свобод. Для Украины это особая победа, поскольку всемирное общество признало борьбу каждого украинца за мир.

Чем занимается Центр гражданских свобод, какие были первые эмоции после победы и куда пойдут выигранные деньги, рассказала глава организации Александра Матвийчук.

Центр гражданских свобод: что это за организация

Центр гражданских свобод — это правозащитная организация, которая уже 15 лет работает над защитой прав человека в Украине и регионе ОБСЕ.

Сейчас также смотрят

Самым известным проектом организации является Евромайдан SOS, где Центр гражданских свобод боролся против несправедливости всей государственного аппарата и защищал людей даже тогда, когда опускались руки.

В то время они вышли не только на высокий правовой уровень, они стали символом. Каждый на Майдане знал, что есть люди, которые будут бороться до конца за их свободу и справедливость в случае ареста, избиения или смерти.

Также масштабной инициативой организации была акция Save Oleg Sentsov. Они объединили людей, проводили демонстрации в 35 странах, в результате чего все политические заключенные вернулись домой.

Центр гражданских свобод первым в мире еще в 2014 году отправил мобильные группы для документирования военных преступлений в Крыму и на Востоке Украины.

Что они делают сейчас?

С приходом полномасштабной войны организация начала работать с десятком других правозащитных групп по всей Украине, чтобы масштабно документировать нарушения международного права.

С момента 24 февраля совместными усилиями удалось зафиксировать уже 21 тысячу эпизодов военных преступлений, и на этом не останавливаются.

Ведь сейчас правозащитники работают над тем, чтобы вся верхушка российских и белорусских чиновников предстала перед судом в рамках инициативы трибунал для Путина.

Александра считает, что безнаказанное зло продолжит совершать его с большей силой.

Нобелевская премия мира 2022: первые эмоции, миссия, планы и куда пойдут выигранные деньги

По словам Александры Матвийчук, о том, что ее организация является номинантом на Нобелевскую премию мира, она узнала от своего исполнительного директора за две минуты до начала церемонии.

В то время женщина ехала из командировки домой и сначала даже не поверила. Однако на церемонии действительно объявили название их организации, а уже через несколько минут Александра встречала победу.

В течение нескольких дней в организации разрывались телефоны от поздравлений. Президенты и правительства разных стран мира и даже Далай-лама не смогли остаться в стороне.

Первыми эмоциями были радость и чувство большой ответственности. Нобелевская премия мира дает площадку, чтобы голос украинских правозащитников был услышан.

В частности, таким голосом сейчас станет сама организация, ведь к ней приковано внимание многих мировых СМИ. Эту медийную площадку они уже использовали, чтобы призвать международное сообщество вычеркнуть Россию из Совета Безопасности ООН.

В дальнейшем центр гражданских свобод использует медийность, чтобы помочь как можно быстрее освободить всех украинских пленных, а также по-другому поставить вопрос справедливости для международного сообщества.

Ведь невозможно добиться полноценного и устойчивого мира, если не будет безнаказанности, утверждает Александра.

Нужно заставить мир перестать бояться Путина и называть зло своими именами.

Хотя гранд организация еще не получила, его уже планируют использовать на нужды людей. Александра Матвийчук утверждает, что они обязательно отчитаются после того, как определятся, куда именно направить деньги.

Пока наши правозащитники продолжают бороться за справедливость, российские военные продолжают совершать зверства и атаковать мирных жителей. Читай про, взрывы в Украине 17 октября.

Не пропускай самое интересное. Подписывайся на Telegram-канал Вікон.