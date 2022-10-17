Дізналася за дві хвилини до перемоги! Олександра Матвійчук про першу Нобелівську премію миру для України

7 жовтня Україна отримала першу Нобелівську премію миру, лауреатом став Центр громадянських свобод. Для України це особлива перемога, адже всесвітнє суспільство визнало боротьбу кожного українця за мир.

Чим займається Центр громадянських свобод, які були перші емоції після перемоги та куди підуть виграні гроші, розповіла голова організації Олександра Матвійчук.

Центр громадянських свобод: що це за організація?

Центр громадянських свобод — це правозахисна організація, яка вже 15 років працює над захистом прав людини в Україні та регіоні ОБСЄ.

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Найвідомішим проєктом організації є Євромайдан SOS, де Центр громадянських свобод боровся проти несправедливості всієї державної машини й захищав людей навіть тоді, коли опускалися руки.

В той час вони вийшли не тільки на високий правовий рівень, вони стали символом.

Кожен на Майдані знав, що є люди, які боротимуться до кінця за їхню свободу та справедливість у разі арешту, побиття чи смерті.

Також масштабною ініціативою організації була акція Save Oleg Sentsov. Вони об’єднали людей, проводили демонстрації у 35 країнах світу. Як результат — політичні в’язні повернулися додому.

Ще у 2014 році Центр громадянських свобод першим у світі відправив мобільні групи для документування воєнних злочинів в Криму та на Сході України.

Що вони роблять зараз?

З приходом повномасштабної війни організація почала працювати з десятком інших правозахисних груп по всій Україні, щоб мати змогу масштабно документувати порушення міжнародного права.





З моменту 24 лютого спільними зусиллями вдалося зафіксувати вже 21 тисячу епізодів воєнних злочинів, і на цьому не зупиняються.

Зараз правозахисники працюють над тим, щоб уся верхівка російських та білоруських високопосадовців постала перед судом у рамках ініціативи трибунал для Путіна.

Олександра вважає, що непокаране зло продовжить чинити його з більшою силою.

Нобелівська премія миру 2022: перші емоції, місія, плани та куди підуть виграні гроші

За словами Олександри Матвійчук, про те, що її організація є номінантом на Нобелівську премію миру вона дізналася від своєї виконавчої директорки за дві хвилини до початку церемонії.

У той час жінка їхала з відрядження додому і спершу навіть не повірила. Однак на церемонії справді оголосили назву їхньої організації, а вже за кілька хвилин Олександра зустрічала перемогу.

Протягом кількох днів у організації розривалися телефони від привітань. Президенти, уряди різних країн світу та навіть Далай-лама не змогли лишитися осторонь.

Першими емоціями були радість та почуття великої відповідальності. Адже Нобелівська премія миру дає простір, щоб голос українських правозахисників був почутий.

Зокрема, таким голосом зараз стане сама організація, адже до неї прикута увага багатьох світових ЗМІ. Цей медійний майданчик вони вже використали, щоб закликати міжнародну спільноту викреслити Росію з Ради Безпеки ООН.

Надалі центр громадянських свобод використає медійність, щоб допомогти якнайшвидше звільнити всіх українських полонених, а також по-іншому поставити питання справедливості для міжнародної спільноти.

Адже неможливо досягти повноцінного та сталого миру, якщо не буде безкарності, стверджує Олександра.

Треба змусити світ перестати боятися Путіна й називати зло своїми іменами.

Хоч гранд організація ще не отримала, його вже планують використати на потреби людей. Олександра Матвійчук стверджує, що вони обов’язково прозвітують після того, як визначаться, куди саме направити гроші.

Доки наші правозахисники продовжують боротися за справедливість, російські військові продовжують чинити звірства та атакувати мирних жителів. Читай про вибухи в Україні 17 жовтня.

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