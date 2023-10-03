Відкривають нову еру науки: хто отримав Нобелівську премію-2023

Світ науки змінюється чи з не найперших кроків людства на шляху до розвитку. Однак у 1901 році з’явився символ високого визнання досягнень науковців у галузях фізики, хімії, медицини, літератури та зусиль за сприяння миру — Нобелівська премія.

І з роками число гідних претендентів постійно зростає. Зокрема останні вісім років кількість номінантів перевищує позначку 300 осіб. Цьогоріч, за даними пресслужби Нобелівського комітету, на здобуття премії змагаються 351 претендентів, з яких 259 людей та 92 організації.

Від учора, 2 жовтня, представники премії почали оголошувати імена переможців. Тоді далі слідкуємо разом, хто став лауреатом чи лауреаткою Нобелівської премії у 2023 році.

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Нобелівська премія-2023 у галузі фізіології та медицини

Важливо спершу зазначити, що Нобелівську премію присуджують науковцям, які зробили важливе відкриття або винахід, що вплинув на розвиток людства. Тож важко не відзначити саме тих науковців, які допомогли світу зупинити смертельний поступ вірусу Covid-19 та були дотичними до винайдення вакцини від нього.

Йдеться про угорську біохімікиню Каталін Каріко та американського ученого-лікаря Дрю Вайсмана, які стали лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини 2023 року за відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти Covid-19.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

Нобелівська премія-2023 з фізики

Фізика для більшості людей лишається незрозумілою наукою. Проте це точно не стосується цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з фізики П’єра Агостіна, Ференца Крауша та Енн Л’юльє. Присудили премію науковцям за створення методів вивчення динаміки електронів у речовині.

Зокрема вченим вдалось продемонструвати спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла. Їх можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.

Таким чином відкриття цьогорічних лауреатів зробило можливим дослідження процесів, за якими раніше було неможливо простежити через їхню швидкість.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

Також раніше ми більш детально розповідали про лауреатів Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини.

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