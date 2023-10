Відкривають нову еру науки: хто отримав Нобелівську премію-2023

Світ науки змінюється чи з не найперших кроків людства на шляху до розвитку. Однак у 1901 році з’явився символ високого визнання досягнень науковців у галузях фізики, хімії, медицини, літератури та зусиль за сприяння миру — Нобелівська премія.

І з роками число гідних претендентів постійно зростає. Зокрема останні вісім років кількість номінантів перевищує позначку 300 осіб. Цьогоріч, за даними пресслужби Нобелівського комітету, на здобуття премії змагаються 351 претендентів, з яких 259 людей та 92 організації.

Від учора, 2 жовтня, представники премії почали оголошувати імена переможців. Тоді далі слідкуємо разом, хто став лауреатом чи лауреаткою Нобелівської премії у 2023 році.

Важливо спершу зазначити, що Нобелівську премію присуджують науковцям, які зробили важливе відкриття або винахід, що вплинув на розвиток людства. Тож важко не відзначити саме тих науковців, які допомогли світу зупинити смертельний поступ вірусу Covid-19 та були дотичними до винайдення вакцини від нього.

Йдеться про угорську біохімікиню Каталін Каріко та американського ученого-лікаря Дрю Вайсмана, які стали лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини 2023 року за відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти Covid-19.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj