На українські школи? Угорський фізик, який отримав Нобелівську премію, віддає свою нагороду українцям

61-річний лауреат Нобелівської премії з фізики, дослідник угорського походження Ференц Крауш вирішив спрямувати свою грошову винагороду на благодійність. Близько 300 тисяч доларів буде направлено на підтримку України.

Так, в ефірі радіо Deutschlandfunk Крауш заявив, що кошти будуть передані ініціативі Science4People, яку він створив минулого року для підтримки відновлення українських шкіл.

Крім цього, організація надсилала українцям генератори у період відключень світла та допомагала закладам освіти з технічним оснащенням.

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До слова, Нобелівська премія цьогоріч становить 11 млн шведських крон ($995 тис.), і вона була розділена між трьома лауреатами рівними частинами.

Ференц Крауш отримав цю нагороду разом із П’єром Агостіні та Енн Л’Юільє “за експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії”.

Отримати Нобелівську премію для вченого стало несподіванкою, і він щиро подякував своїм колегам за цю честь та за поділений виграш.

Нагадаємо, Нобелівська премія є однією з найбільш престижних міжнародних нагород, яку щорічно вручають за виняткові наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру та соціальний прогрес. Сума цієї премії змінюється в залежності від фінансового стану Фундації Нобеля.

І раніше ми розповідали, хто цьогоріч отримав Нобеля-2023 у різних напрямках.

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