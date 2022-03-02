Горжусь каждым, кто защищает свой дом! Алексей Резников обратился к украинцам

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что за 147 часов обороны характер событий изменился.

По его словам, российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже.

Российские военные все больше сдаются в плен и отказываются продолжать наступление.

Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами.

— Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов.

Российские войска подло обстреляли мирный Житомир. Тем не менее министр говорит, что нападения на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится.

Сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего — Харьков, Мариуполь и Херсон.

Это излишнее подтверждение тому, что никакого “русского мира” не существует. Есть нацистская идеология в уме у толики маньяков, которые пока держат власть в России.

Но несмотря на все разногласия, украинцы вместе защищают границы и сопротивляются врагу.

— Вчера у меня был долгий разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа.

Читать по теме Героическое противостояние украинского народа: потери России на седьмой день войны Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал суммарные ориентировочные потери российских оккупантов по состоянию на утро 02.03.2022.

Резников сообщил, что увеличивается объем помощи, получаемой Украиной. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, для кого это считалось невозможным.

— Горжусь каждым, кто сегодня защищает свой дом от русского нашествия.

Склоняю голову за теми, кто отдал свою жизнь.

После победы мы почтим их память так, чтобы и через столетия украинцы чтили героев Гостомеля, Херсона, Чернигова, Сум, Счастья, Волновахи, Харькова, Мариуполя, Ахтырки и других городов, как мы чтим наших героических предков, начиная от летописных князей, — заявил министр обороны.

Нас поддерживают актеры, певцы, политики и хакеры. IT-сообщество Anonymous уже не раз устраивало атаки на российские сайты и телевидение в поддержку Украины. А еще они собрали миллиард рублей и готовы выкупить военное снаряжение России у оккупантов, нужно только поднять белый флаг и сказать пароль.