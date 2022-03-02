Горжусь каждым, кто защищает свой дом! Алексей Резников обратился к украинцам

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 марта 2022, 11:35
Олексій Резніков звернувся до українців
Фото: Facebook

Больше новостей
Кличко звернення 2 березня
Я горжусь быть украинцем! Обращение Виталия Кличко к киевлянам 02.03.2022
Дмитро Монатік записав відеозвернення до росіян та білорусів
Это не спасение — это война. Монатик обратился к россиянам и белорусам
втрати Росії ранок 02.03.22
Героическое противостояние украинского народа: потери России на седьмой день войны
Звернення Зеленського 02.03.22
Теперь нельзя оставаться нейтральным! Обращение Зеленского к украинцам 02.02.22
Смотреть больше

Материалы по теме

Кличко звернення 2 березня
Я горжусь быть украинцем! Обращение Виталия Кличко к киевлянам 02.03.2022
Дмитро Монатік записав відеозвернення до росіян та білорусів
Это не спасение — это война. Монатик обратился к россиянам и белорусам
втрати Росії ранок 02.03.22
Героическое противостояние украинского народа: потери России на седьмой день войны
Звернення Зеленського 02.03.22
Теперь нельзя оставаться нейтральным! Обращение Зеленского к украинцам 02.02.22

Видео
0:03:25
Кличко звернення 2 березня

Я горжусь быть украинцем! Обращение Виталия Кличко к киевлянам 02.03.2022
0:03:55
Дмитро Монатік записав відеозвернення до росіян та білорусів
Это не спасение — это война. Монатик обратился к россиянам и белорусам
втрати Росії ранок 02.03.22
Героическое противостояние украинского народа: потери России на седьмой день войны
0:08:04
Звернення Зеленського 02.03.22
Теперь нельзя оставаться нейтральным! Обращение Зеленского к украинцам 02.02.22
0:18:47
Джо Байден
Украинцы никому не отдадут свою свободу: речь Джо Байдена о планах США и войне в Украине
Лія Ахеджакова
Я лично живу в империи лжи: Лия Ахеджакова о войне в Украине и борьбе россиян с путинским режимом
0:01:08
Чорний день для російських олігархів - конфіскація майна та рахунків
Черный день для российских олигархов настал. ЕС арестует их имущество и счета
0:00:34
Громадяни України масово повертаються додому
Украинцы массово возвращаются на Родину ради обороны страны от агрессора
0:01:11
Економічна криза в Росії - рубль обвалився
Каждый выстрел в Украину загоняет Россию в экономическую яму! Рубль обрушился
0:02:55
Досягнення Збройних Сил України
Вооруженные силы Украины самоотверженно и мастерски защищают страну: какие достижения у наших героев
Больше видео
Як допомогти літнім людям
Читать дальше
Не забывай о них! Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь