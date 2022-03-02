Пишаюся кожним, хто боронить свій дім! Олексій Резніков звернувся до українців

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що за 147 годин оборони характер подій змінився.

За його словами, російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше.

Російські військові все більше здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ.

Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками й захисницями.

— Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст.

Російські війська підло обстріляли мирний Житомир. Проте міністр каже, що нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне.

Зараз від російського терору потерпає багато наших міст і сіл, але чи не найбільше — Харків, Маріуполь та Херсон.

Це зайвий доказ того, що ніякого “русского мира” не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії.

Але, незважаючи на всі розбіжності, українці разом боронять кордони та дають опір ворогу.

— Вчора я мав довгу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Навіть досвідчені американські військові у повному захваті від професійності наших захисників та стійкості нашого народу.

Читати на тему Героїчне протистояння українського народу: втрати Росії на сьомий день війни Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив сумарні орієнтовні втрати російських окупантів станом на ранок 02.03.2022.

Резніков повідомив, що збільшується обсяг допомоги, яку отримує Україна. Збільшується кількість країн, які цю допомогу надають. Приєднується навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим.

— Пишаюся кожним, хто сьогодні боронить свій дім від російської навали.

Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя.

— Після перемоги ми вшануємо їх пам’ять так, щоб і через століття українці шанували героїв Гостомеля, Херсона, Чернігова, Сум, Щастя, Волновахи, Харкова, Маріуполя, Охтирки та інших міст, як ми шануємо наших героїчних предків, починаючи від літописних князів, — заявив міністр оборони.

Нас підтримують актори, співаки, політики та навіть хакери. ІТ-спільнота Anonymous вже не раз робила атаки на російські сайти та телебачення в підтримку України. А ще вони назбирали мільярд рублів та готові викупити військове спорядження Росії в окупантів, треба тільки підняти білий прапор і сказати пароль.