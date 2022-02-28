График движения общественного транспорта в Киеве сегодня 28 февраля

На 28 февраля возобновляет работу общественный транспорт в Киеве. Однако с небольшими изменениями.

Метрополитен

Станции метро до сих пор продолжают работать как укрытие. Однако поезда будут курсировать с интервалом в 40 минут.

Важно! График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Красная линия: от ст. Шулявская к ст. Университет

Синяя линия: от ст. Героев Днепра к ст. Теремки. Без остановки на станциях Майдан Незалежности и Площадь Льва Толстого.

Зеленая линия: от ст. Сырец до ст. Выдубичи. Без остановки на станциях Дворец спорта, Кловска, Золотые ворота. Также работает участок Славутич – Красный хутор.

Киевский наземный транспорт

Автобусные маршруты

№2 – от ул. Булгакова до ул.Шолуденко

№21 – от ул. Милославской к ж.м Радужный

№35 – от ул. Подлипка др. ул.Урловской

№54 – от ст.м. Выдубичи до пл.Михайла Спивака

№73 – ул. Милославской до просп. Шухевича

№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)

№55 – через Южный мост (мост Патона закрыт)

№114 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№64 – от ст.м. Славутич по ул. Садовой

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№118 – от Политехнического института – до г. Патона

Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Троллейбусные маршруты

Организована работа троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),

№1 – от ул. Маршальской до Лыбидской

№11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1

№12 от ст. г. Васильковская до ст. г. Лыбидская

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.

Работа других маршрутов временно приостановлена

Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Однако, чтобы никуда не нужно было выходить, необходимо сначала запастись продуктами, но в разумных количествах. Читай, какие важные вещи первой необходимости важно приобрести.