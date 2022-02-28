Графік руху громадського транспорту у Києві сьогодні 28 лютого

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Лютого 2022, 13:17
Розклад руху міського транспорту
Фото: Unsplash

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