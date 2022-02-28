Графік руху громадського транспорту у Києві сьогодні 28 лютого

Станом на 28 лютого відновлює роботу громадський транспорт у Києві. Проте з невеликими змінами.
Станції метро досі продовжують працювати як укриття. Проте потяги вже будуть курсувати з інтервалом у 40 хвилин.
Важливо! Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Червона лінія: від ст. Шулявська до ст. Університет
Синя лінія: від ст. Героїв Дніпра до ст. Теремки. Без зупинки на станціях Майдан Незалежності та Площа Льва Толстого.
Зелена лінія: від ст. Сирець до ст. Видубичі. Без зупинки на станціях Палац спорту, Кловська, Золоті ворота. Також працює ділянка Славутич – Червоний хутір.
№2 – від вул. Булгакова до вул.Шолуденка
№21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний
№35 – від вул. Підлипка др ул.Урловской
№54 – від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака
№73 – вул. Милославської до просп. Шухевича
№101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
№51 – через Південний міст (міст Патона закрито)
№55 – через Південний міст (міст Патона закрито)
№114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
№64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової
№69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри
№90 – від вул..Туполева до вул. Гната Юри
№118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона
Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Організована робота тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),
№1 – від вул. Маршальської до Либідської
№11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД №1
№12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.
Робота інших маршрутів тимчасово призупинена
Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.
Однак, щоб нікуди не потрібно було виходити, необхідно спершу запастись продуктами, але в розумних кількостях. Читай, які важливі речі першої потреби важливо придбати.