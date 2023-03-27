Печать учебников под обстрелами и объединяющие на расстоянии книги: как работает харьковское издательство Ранок

Харьков – это книжная столица Украины, ведь в городе печатается более 70% украинских книг. Город до сих пор находится под обстрелами, поэтому офис издательства Ранок переехал в Киев, но печатные станки продолжают работать в городе.

Больше всего пострадал логистический центр Ранка – в состав площадью 15 000 кв. м попали из Градов, повредив здание. Сработала противопожарная система и залила стеллажи водой – сегодня ущерб оценивается в 16 миллионов гривен.

В целях безопасности издательство Ранок полностью перестроило логистические цепочки, развезли книги на дополнительные резервные склады — во Львове, Коломне, Луцке, Киеве. После бомбардировок состава издательства в начале широкомасштабного вторжения удалось эвакуировать несколько миллионов книг. Сейчас восстановлены все логистические цепочки, обслуживание клиентов задублировано на нескольких площадках ради безопасности.

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Ежедневно несколько тысяч потребителей сайта издательства получают посылки с книгами для учащихся, дошкольников, родителей. Срок выполнения заказа по Украине не более 4 дней. Для зарубежных заказчиков – 7-14 дней.

Корпорация Ранок сосредоточилась на украинцах и украинках, пострадавших от войны или вынужденных покинуть свои дома. В первые дни “ранковцы” раздавали книги тем, кто находился в бомбоубежищах и метро. Поскольку многие дети выехали за границу и нуждались в обучении, издательство связалось с иностранными партнерами и передало файлы учебников для печати.

Книги Ранка публиковались в Румынии, Британии, Польше и других странах. В общей сложности были переданы десятки тысяч книг.

В Нидерландах и Германии учредили программу Better Times Stories, суть которой состоит в сборе средств на распространение почти 100 тысяч комплектов книг-биллингвов для украинских детей.

Эти книги уникальны: во-первых, помогают детям как можно быстрее адаптироваться в стране, в которой они находятся, а во-вторых, их могут начитать родные и близкие ребенка, находящиеся в нескольких сотнях километров от них.

Издательство также подготовило 16 обновленных учебников первого класса и 17 новых для шестого — они уже участвуют в конкурсе учебников. Ознакомиться с ними можно на сайте https://i-ranok.weblium.site.

Важно, что поручением Государственного научного учреждения Институт модернизации содержания образования и в рамках реализации инициативы Детского фонда ООН ЮНИСЕФ по обеспечению непрерывности образования и продолжения реформы новой украинской школы, осенью учебники были опубликованы, а в декабре был передан в школы учебник по математике для учеников пятого класса.

Обычно на печать учебников выделяются средства в Министерстве образования и науки, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину средства первоначально были направлены на нужды армии еще в начале войны.

Тогда издательство начало сотрудничество с хорватскими и британскими партнерами на упрощающей обучение цифровой платформе IZZI http://Ua.izzi.digital. Несмотря на все, Ранок стремилось, чтобы дети учились по новой программе.

У нас продуманы антикризисные меры по тому, чтобы продолжать функционировать. Несмотря на ужасные потери, боль и горе, люди в Харькове показали пример несокрушимости и сплоченности всему миру, говорит генеральный директор издательства Ранок Виктор Круглов.

— С начала войны мы выложили на сайте ranok.com.ua бесплатные учебники в электронном виде. Конечно, это удобно, в мире есть страны, уже полностью перешедшие на такой формат. Но ряд исследователей считает, что ученичество лучше воспринимает информацию, читая печатные учебники. Поэтому мы должны учитывать предпочтения и особенности каждого ребенка и иметь несколько вариантов для наилучшего усвоения детьми материала. Помним, за нынешними учащимися стоит будущее страны.

— Электронные учебники на платформе IZZI – это новейшие учебники для современного цифрового поколения, привыкшее воспринимать информацию в виде клипов. Психологи так и называют этот стиль – когнитивный клиповый. В отличие от известных учителям учебников они структурированы по-другому – не только по разделам, но и по отдельным урокам, каждый из которых имеет определенную тему.

В нем реализован другой способ представления нового материала – вместо объемных текстов, которые дети не имеют желания читать, предлагается оценить соображения школьников, что высказывают свои мнения по решению проблемной ситуации, — рассказывает автор учебника по математике, член-корреспондент НАПН Украины, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой математики и методики ее обучения ДЗ Южноукраинский НПУ им. К. Д. Ушинского Светлана Скворцова.

До сих пор неизвестно, будут ли средства на печать учебников, поэтому Ранок видит выход для того, чтобы научить учительство и ученичество пользоваться цифровыми учебниками. Это мостик, который поможет тем, кто находится на оккупированных территориях или за границей, учиться по украинской программе на родном языке.

Кстати, вот еще для тебя подборка украинских аудиокниг и история их эволюции.

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