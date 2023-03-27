Новости
Партнерский материал

Печать учебников под обстрелами и объединяющие на расстоянии книги: как работает харьковское издательство Ранок

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 27 марта 2023, 15:45
Издательство ранок в Харькове

Больше новостей
Паління
Начни уже сейчас. Что будет, если бросить курить
Календар церковних свят на квітень 2023: церковні свята у квітні
Месяц важных дат для верующих: календарь церковных праздников на апрель 2023
Электровелосипед
От почтальонов до военных — все в восторге от черниговских электробайков!
Рулька в пиві: домашній рецепт від Валі Саєнко
Аппетитная и питательная рулька в пиве — рецепт мясного блюда
Смотреть больше

Материалы по теме

Вишита книга
Перебивала тревога, но искусство победило тьму: в Черниговской области создали вышитую книгу
синдром самозванця
Поверить, что ты заслуживаешь самого лучшего: читай, как избавиться от синдрома самозванца
аудіокниги українською
Говорящие книги: подборка украинских аудиокниг и история их эволюции
Руслан Сербов
Я кричал: “Застрелите меня!”: история защитника Мариуполя, который написал собственную книгу о пережитом в городе и пленении

Видео
0:03:35
Электровелосипед

От почтальонов до военных — все в восторге от черниговских электробайков!
0:02:54
Історія військового Нацгвардії на псевдо Батя
В первые дни принял присягу на блокпосту и будет служить до победы! История военного Нацгвардии с позывным Батя
0:00:18
обстріл слов'янська
Ужасный обстрел Славянска: снова погибшие, среди раненых — ребенок
Карта бойових дій в Україні 27.03.2023 онлайн
Ликвидированы сотни оккупантов и отбито 60 атак. Карта боевых действий в Украине 27 марта в режиме онлайн
0:06:16
Історії адаптації бійців
С фронта возвращаются совсем другие люди… Истории адаптации бойцов к гражданской жизни
0:04:02
Як працюють медики на передовій у Донецькій області
У медиков свой бой — за жизнь: как врачи спасают военных на передовой
0:14:48
Сергій Дмітрієв
Храм — это люди: военный капеллан Сергей Дмитриев о работе на фронте и собственной миссии
Карта бойових дій в Україні 26.03.2023 онлайн
Отражение более 85 атак россиян по нескольким направлениям: карта боевых действий в Украине 26 марта в режиме онлайн
0:03:59
американські хірурги приїхали в Україну
Я родился в США, но мое сердце здесь! Американские хирурги приехали в Украину с миссией
0:02:34
Як українські військові опановують САУ AS-90 у Великій Британії
Для меня это просто фантастика — британский инструктор об обучении бойцов ВСУ
Больше видео
Правильне харчування дитини: часті помилки, які роблять батьки
Читать дальше
Ты можешь улучшить питание своего ребенка: пять частых ошибок, которые совершают родители
Непогода в Украине
Читать дальше
Сильные порывы ветра и гололед? Украинцев предупреждают о непогоде — когда ждать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь