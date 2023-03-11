Развод и лишение родительских прав из-за границы: советы юриста

Из-за полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены выехать за границу с детьми. Однако жизнь продолжается. Многие не выдерживают расстояния и решают развестись.
Как этот процесс происходит, когда кто-то один находится за границей? Что после этого ждет ребенка и кто будет определять где он будет жить? А также, при каких условиях возможно лишить родительских прав из-за границы без ответчика?
На все эти вопросы ответила практикующий юрист и вице-президент ОО Ла Страда-Украина Марина Легенькая.
Начнем с самой распространенной темы — развода. Многие супружеские пары не выдерживают расстояния, поэтому решают официально разойтись. Но расстояние становится препятствием даже здесь.
Когда женщина находится за границей, а мужчина, с которым она намерена развестись, — в Украине, то зарубежные суды заявление о разводе не примут.
Когда женщина находится за границей, а мужчина, с которым она намерена развестись, — в Украине, то зарубежные суды заявление о разводе не примут.
Дело в том, объясняет эксперт, что юрисдикция разводов украинских граждан принадлежит исключительно Украине. Однако это не означает, что ради развода женщине придется возвращаться домой.
Здесь все зависит от того, есть у вас общий ребенок или нет. Если малыша нет, то можно развестись онлайн, подав соответствующее заявление в ЗАГС.
Если же ребенок или дети есть, развод возможен только в украинском суде. Но и здесь можно обойтись без возвращения в Украину — объясняет юрист.
Соответствующее заявление можно подать в наш суд дистанционно — через портал судебной власти. Тогда суд может рассмотреть заявление и без участия женщины, только в присутствии ее представителя.
Далее начнется традиционная процедура расторжения брака. В зависимости от обстоятельств суд может дать время на примирение от месяца до шести месяцев или же сразу развести.
Где будет жить ребенок, можно решить сразу, во время бракоразводного процесса. Это позволит закрыть вопрос дистанционно.
Если малыш уже находится с мамой за границей, то вероятно суд будет определять дальнейшее место жительства ребенка по устоявшейся мировой практике.
Ребенок будет жить в стране с наибольшим временем проживания. То есть, если малыш родился в Украине и большую часть проживал там, то жить он будет с одним из родителей в этой стране.
Ребенок будет жить в стране с наибольшим временем проживания. То есть, если малыш родился в Украине и большую часть проживал там, то жить он будет с одним из родителей в этой стране.
Это касается даже тех детей, кто родился за границей в мирное время и некоторое время там жил с родителями, однако впоследствии семья переехала в Украину на длительное время.
Но поскольку идет война, в целях безопасности возвращать ребенка из-за границы никто принудительно не будет, — утверждает Марина Легенькая.
Основанием для лишения родительских прав является сознательное уклонение от выполнения родительских обязанностей в отношении своего ребенка. Это прописано в ст. 164 Семейного кодекса.
Однако женщине надо будет доказать два обязательных элемента — вину мужа и сознательное пренебрежения ребенком.
Однако женщине надо будет доказать два обязательных элемента — вину мужа и сознательное пренебрежения ребенком.
То есть, если отец малыша находится в оккупации или плену, то он физически не имеет возможности помогать. Другое дело, когда он имеет стабильную работу и живет на свободной территории, однако не платит алименты на содержание ребенка.
В таком случае суд воспримет это как сознательное уклонение от выполнения родительских обязанностей и может подумать о лишении родительских прав, но сразу лишать не будет, — отмечает юрист.
Когда муж платит маленькую сумму, которой не хватает на обеспечение ребенка в ЕС, например, менее €100, то это не является нарушением законодательства.
Марина Легенькая объяснила это тем, что когда он платит ровно столько, сколько установил суд, то фактически ничего не нарушает.
В таком случае ты можешь только обратиться в суд о пересмотре суммы алиментов. Если заработок мужа позволит, его обяжут платить больше, — добавляет эксперт.
В таком случае ты можешь только обратиться в суд о пересмотре суммы алиментов. Если заработок мужа позволит, его обяжут платить больше, — добавляет эксперт.
Какие бы ни были отношения и недоразумения между экс-супругами, которые привели к разводу. Никто из родителей не должен препятствовать общению ребенка с другим. Ведь это квалифицируется законодательством как злоупотребление своими правами.
Если же один хочет лишить другого родительских прав и при этом запрещает общаться с малышом, то это может обернуться очень неприятным образом.
Например, мужчина может обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства и предоставить все имеющиеся контакты экс-супруги.
Такой поступок уже будет свидетельствовать о неравнодушии к ребенку, поэтому ни о каком лишении прав речь больше идти не будет, — рассказала юрист.
Такой поступок уже будет свидетельствовать о неравнодушии к ребенку, поэтому ни о каком лишении прав речь больше идти не будет, — рассказала юрист.
Между тем соответствующие органы опеки свяжутся с матерью, проведут профилактические беседы и предупредят о последствиях. Женщину обяжут предоставлять возможность отцу общаться с ребенком по указанному расписанию.
После этого мужчина может обратиться в службы страны-пребывания ребенка, о влиянии на мать. Уже там, если между Украиной и этим государством заключены соответствующие соглашения, органы будут поступать по своему законодательству и контролировать выполнение матерью обязательств.
Споров между бывшими супругами может быть много, но если у вас есть общий ребенок, важно стать взрослыми и оставить все обиды позади. Мы рассказали, как разойтись мирным путем и что обсудить при разводе.
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