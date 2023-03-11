Развод и лишение родительских прав из-за границы: советы юриста

Из-за полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены выехать за границу с детьми. Однако жизнь продолжается. Многие не выдерживают расстояния и решают развестись.

Как этот процесс происходит, когда кто-то один находится за границей? Что после этого ждет ребенка и кто будет определять где он будет жить? А также, при каких условиях возможно лишить родительских прав из-за границы без ответчика?

На все эти вопросы ответила практикующий юрист и вице-президент ОО Ла Страда-Украина Марина Легенькая.

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Начнем с самой распространенной темы — развода. Многие супружеские пары не выдерживают расстояния, поэтому решают официально разойтись. Но расстояние становится препятствием даже здесь.

Когда женщина находится за границей, а мужчина, с которым она намерена развестись, — в Украине, то зарубежные суды заявление о разводе не примут.

Дело в том, объясняет эксперт, что юрисдикция разводов украинских граждан принадлежит исключительно Украине. Однако это не означает, что ради развода женщине придется возвращаться домой.

Здесь все зависит от того, есть у вас общий ребенок или нет. Если малыша нет, то можно развестись онлайн, подав соответствующее заявление в ЗАГС.

Если же ребенок или дети есть, развод возможен только в украинском суде. Но и здесь можно обойтись без возвращения в Украину — объясняет юрист.

Соответствующее заявление можно подать в наш суд дистанционно — через портал судебной власти. Тогда суд может рассмотреть заявление и без участия женщины, только в присутствии ее представителя.

Далее начнется традиционная процедура расторжения брака. В зависимости от обстоятельств суд может дать время на примирение от месяца до шести месяцев или же сразу развести.

А где будет жить ребенок после развода: кто и как это решает?

Где будет жить ребенок, можно решить сразу, во время бракоразводного процесса. Это позволит закрыть вопрос дистанционно.

Если малыш уже находится с мамой за границей, то вероятно суд будет определять дальнейшее место жительства ребенка по устоявшейся мировой практике.

Ребенок будет жить в стране с наибольшим временем проживания. То есть, если малыш родился в Украине и большую часть проживал там, то жить он будет с одним из родителей в этой стране.

Это касается даже тех детей, кто родился за границей в мирное время и некоторое время там жил с родителями, однако впоследствии семья переехала в Украину на длительное время.

Но поскольку идет война, в целях безопасности возвращать ребенка из-за границы никто принудительно не будет, — утверждает Марина Легенькая.

Лишение родительских прав из-за границы: основания

Основанием для лишения родительских прав является сознательное уклонение от выполнения родительских обязанностей в отношении своего ребенка. Это прописано в ст. 164 Семейного кодекса.

Однако женщине надо будет доказать два обязательных элемента — вину мужа и сознательное пренебрежения ребенком.

То есть, если отец малыша находится в оккупации или плену, то он физически не имеет возможности помогать. Другое дело, когда он имеет стабильную работу и живет на свободной территории, однако не платит алименты на содержание ребенка.

В таком случае суд воспримет это как сознательное уклонение от выполнения родительских обязанностей и может подумать о лишении родительских прав, но сразу лишать не будет, — отмечает юрист.

А если денег мало?

Когда муж платит маленькую сумму, которой не хватает на обеспечение ребенка в ЕС, например, менее €100, то это не является нарушением законодательства.

Марина Легенькая объяснила это тем, что когда он платит ровно столько, сколько установил суд, то фактически ничего не нарушает.

В таком случае ты можешь только обратиться в суд о пересмотре суммы алиментов. Если заработок мужа позволит, его обяжут платить больше, — добавляет эксперт.

Препятствуешь общению с ребенком: почему это может сыграть против тебя

Какие бы ни были отношения и недоразумения между экс-супругами, которые привели к разводу. Никто из родителей не должен препятствовать общению ребенка с другим. Ведь это квалифицируется законодательством как злоупотребление своими правами.

Если же один хочет лишить другого родительских прав и при этом запрещает общаться с малышом, то это может обернуться очень неприятным образом.

Например, мужчина может обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства и предоставить все имеющиеся контакты экс-супруги.

Такой поступок уже будет свидетельствовать о неравнодушии к ребенку, поэтому ни о каком лишении прав речь больше идти не будет, — рассказала юрист.

Между тем соответствующие органы опеки свяжутся с матерью, проведут профилактические беседы и предупредят о последствиях. Женщину обяжут предоставлять возможность отцу общаться с ребенком по указанному расписанию.

После этого мужчина может обратиться в службы страны-пребывания ребенка, о влиянии на мать. Уже там, если между Украиной и этим государством заключены соответствующие соглашения, органы будут поступать по своему законодательству и контролировать выполнение матерью обязательств.

Споров между бывшими супругами может быть много, но если у вас есть общий ребенок, важно стать взрослыми и оставить все обиды позади. Мы рассказали, как разойтись мирным путем и что обсудить при разводе.

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