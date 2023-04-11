В семье юный(-ая) бизнесмен(вумен)? Как родителям поддержать предпринимательскую деятельность детей

Дети имеют нестандартное мышление и фантазию, иногда у них есть идеи, которые могут стать основой действительно хорошего бизнеса. А некоторым из них еще со школьного возраста хочется начать собственное дело, у них есть идея, жажда работать, но они еще не знают всех тонкостей.

Здесь огромную роль играет реакция родителей. Они должны поддержать ребенка, научить его, помочь, указывать путь. Ни в коем случае не надо высмеивать или критиковать, ведь это, наоборот, заставит ребенка стыдиться своих идей и отобьет желание начинать какое-то дело в будущем.

Детский психолог Оксана Степанюк и финансовый наставник и основатель школы финансовой грамотности Яна Федоряка рассказали Life.Liga, как родителям поддержать предпринимательство детей.

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Как родителям поддержать бизнес-идею детей

Надо понять, зачем это ребенку

В первую очередь родители должны узнать, почему у ребенка возникло такое желание. Если он хочет понять, как проходят бизнес-процессы и работать в этой сфере, ему следует помогать. Но если ребенок видит в этом только материальную выгоду, хочет получить любовь и уважение сверстников, обратить на себя внимание, нужно разобраться, почему именно такие желания возникают.

Выяснить, как ребенок видит развитие собственного дела

Также нужно обсудить с ребенком, сколько времени он будет уделять своему бизнесу и не будет ли это мешать учебе, кружкам, домашним делам и т.д.

Финансовый эксперт Яна Федоряка отмечает: нужно обязательно объяснять основы бизнеса и что доходы и расходы следует считать. Надо следить, чтобы затраты не превышали прибыль.

Учить тему вместе с ребенком

Психолог акцентирует, что сейчас есть много литературы для детей и родителей о финансовой грамотности. Если ребенок хочет начать собственное дело, то нужно рассказать ему о налогах и почему их важно платить.

— Детям до 9 лет можно объяснять, что часть заработка должна уходить государству. Ведь за эти деньги строят дороги, работают школы и больницы. Поэтому его заработок — маленькая часть большой системы, — советует Яна.

Детям старшего возраста можно рассказывать о НДС и других важных налогах и как они работают.

— Надо упомянуть о глобальном контексте: вся экономика строится на бизнесе. Если мы не платим налоги, то имеем плохую экономику. А плохая экономика оказывает негативное влияние на бизнес, — объясняет финансовый наставник.

Не пугать рисками, а обсуждать их

У предпринимательства есть много рисков, их надо обсуждать. Надо не пугать, а спокойно спрашивать: “Что ты будешь делать, если продашь меньше, чем ожидаешь?” Проговаривайте возможные варианты решения проблемы, пусть ребенок подает свои идеи.

Также важно, чтобы родители не перекрывали риски, а давали ребенку пережить неудачи, если те случаются. Иначе ребенок сочтет, что все всегда удается легко и не будет готов к рискам во взрослой жизни.

Предлагать идеи, но не настаивать

Яна Федоряка отмечает, что не надо говорить ребенку, что он может потерпеть неудачу. Ведь родители точно не знают, будут ли покупать что-то у малышей или нет. Впрочем, если ребенок настаивает на своем, нужно разрешить ему попробовать и пережить последствия.

Объяснять, что вклад других должен вознаграждаться

В бизнесе работает много людей, каждый из них получает заработную плату. Поэтому с самого начала развития бизнеса нужно объяснять ребенку, что всех, кто ему помогает, нужно отблагодарить. Конечно, это не будут большие суммы зарплаты, но он должна понимать, что работа вознаграждается.

Если родители вкладывают деньги в развитие бизнеса, нужно объяснить, что они инвесторы. Также объяснить, как работает инвестирование.

Подготовить к критике

Есть большая вероятность того, что ребенок захочет развивать свой бизнес с помощью социальных сетей. Там он может столкнуться с хейтом. Надо научить его правильно на это реагировать. Объяснить, что негативные комментарии, не относящиеся к качеству услуг/товара/обслуживания, — не его проблема, а их авторов.

Сформировать финансовую цель

Узнай у ребенка, на что он хочет потратить заработанные средства. Проговорите варианты, на что не стоит тратить средства.

Подумайте вместе, что может облегчить жизнь и создать комфорт. Возможно, именно это будет финансовой целью.

К примеру, новый телефон. С точки зрения предпринимательства это полезный инструмент, — советует психолог.

Дать пространство для нескольких попыток

Следует понимать, что ребенок сначала может загореться каким-то делом, а затем его забросить. Это нормально, потому что эмоциональное состояние детей быстро меняется. На это могут повлиять проблемы и неудачи.

Родителям следует разделять чувство ребенка и поддерживать его, но предложить ему подумать дольше, потому что им управляют эмоции. Надо объяснять, что не все удается сразу и бизнес нуждается в дисциплине.

Если ребенок все равно хочет завершить дело, надо смириться с его решением и спросить: “Чем этот опыт был полезен тебе?”

Затем объяснить, что это лишь одна из попыток, позже можно попробовать еще раз. Иначе ребенок может думать, что он неудачливый и предпринимательство — не его дело.

Чтобы отношения в семье были хорошими, нужно уметь прислушиваться друг к другу. Ранее мы рассказывали, как родителям научиться принимать решение вместе с ребенком, но чтобы он учился самостоятельности.

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