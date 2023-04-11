Батьківство

У родині юний(-а) бізнесмен(-ка)? Як батькам підтримати підприємницьку діяльність дітей

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 16:00
Як батькам підтримати бізнес-ідею дітей: прості поради
Фото: Pexels

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