У родині юний(-а) бізнесмен(-ка)? Як батькам підтримати підприємницьку діяльність дітей

Діти мають нестандартне мислення та фантазію, інколи вони в них є ідеї, які можуть стати основою дійсно хорошого бізнесу. А деяким дітям ще зі шкільного віку хочеться розпочати власну справу, вони мають ідею, жагу працювати, але ще не знають всіх тонкощів.

Тут велику роль грає реакція батьків. Вони мають підтримати сина чи доньку, навчити, допомогти, вказувати шлях. У жодному разі не треба висміювати чи критикувати, адже це, навпаки, змусить дитину соромитися своїх ідей і відіб’є бажання розпочинати якусь справу у майбутньому.

Дитяча психологиня Оксана Степняюк та фінансова наставниця і засновниця школи фінансової грамотності Яна Федоряка розповіли для Life.Liga, як батькам підтримати підприємництво дітей.

Зараз також дивляться

Як батькам підтримати бізнес-ідею дітей

Треба зрозуміти, навіщо це дитині

Насамперед батьки мають дізнатися, чому у дитини виникло таке бажання. Якщо вона хоче зрозуміти, як відбуваються бізнес-процеси і працювати у цій сфері, їй варто допомагати. Утім, якщо дитина бачить у цьому лише матеріальну вигоду, хоче здобути любов та повагу однолітків, привернути до себе увагу, треба розібратися, чому саме такі бажання виникають.

З’ясувати, як дитина бачить розвиток власної справи

Також треба обговорити з дитиною, скільки часу вона приділятиме своєму бізнесу та чи не заважатиме це навчанню, гурткам, домашнім справам тощо.

Фінансова експертка Яна Федоряка зазначає: треба обов’язково пояснювати основи бізнесу і що доходи та витрати слід рахувати. Треба слідкувати, щоб витрати не перевищували прибуток.

Вивчати тему разом із дитиною

Психологиня акцентує, що зараз є багато літератури для дітей та батьків про фінансову грамотність. Якщо дитина хоче започаткувати власну справу, то треба розповісти їй про податки і чому їх важливо сплачувати.

— Дітям до 9 років можна пояснювати, що частина заробітку має йти державі. Адже за ці гроші будують дороги, працюють школи та лікарні. Тож її заробіток — маленька частина великої системи, — радить Яна.

Дітям старшого віку можна розповідати про ПДВ та інші важливі податки і як вони працюють.

— Треба згадати про глобальний контекст: вся економіка будується на бізнесі. Якщо ми не платимо податки, то маємо погану економіку. А погана економіка негативно впливає на бізнес, — пояснює фінансова наставниця.

Не лякати ризиками, а обговорювати їх

Підприємництво має багато ризиків, їх треба обговорювати. Але треба не лякати, а спокійно запитувати: “Що ти робитимеш, якщо продаси менше, ніж очікуєш?” Проговорювати можливі варіанти розв’язання проблеми, нехай дитина подає свої ідеї.

Також важливо, щоб батьки не перекривали ризики, а давали дитині пережити невдачі, якщо ті траплятимуться. Інакше дитина вважатиме, що все завжди вдається легко і не буде готова до ризиків у дорослому житті.

Пропонувати ідеї, але не наполягати

Яна Федоряка наголошує, що не треба казати дитині, що вона може зазнати невдачі. Адже батьки точно не знають, чи купуватимуть щось у малечі чи ні. Утім, якщо дитина наполягає на своєму, треба дозволити їй спробувати та пережити наслідки.

Пояснювати, що вклад інших має винагороджуватись

У бізнесі працюють багато людей, кожен з них отримує заробітну плату. Тому з самого початку розвитку бізнесу треба пояснювати малечі, що усім, хто їй допомагає, треба віддячити. Звісно, це не будуть великі суми зарплати, але вона має розуміти, що робота винагороджується.

Якщо батьки вкладають гроші у розвиток бізнесу, треба пояснити, що вони інвестори. Також розповісти, як працює інвестування.

Підготувати до критики

Є велика ймовірність, що дитина захоче розвивати свій бізнес за допомогою соціальних мереж. Там вона може зіткнутися з хейтом. Треба навчити її правильно на це реагувати. Пояснити, що негативні коментарі, які не стосуються якості послуг/товару/обслуговування, — не її проблема, а їхніх авторів.

Сформувати фінансову ціль

Поцікався у малечі, на що вона хоче витратити зароблені кошти. Разом проговоріть варіанти, на що не варто витрачати кошти.

Подумайте разом, що може полегшити її життя та створити комфорт. Можливо, саме і це буде фінансовою ціллю.

Наприклад, новий телефон. З точки зору підприємництва, це корисний інструмент, — радить психологиня.

Дати простір для кількох спроб

Варто розуміти, що дитина спершу може загорітися якоюсь справою, а потім її закинути. Це нормально, бо емоційний стан дітей швидко змінюється. На це також можуть вплинути проблеми та невдачі.

Батькам слід поділяти почуття дитини та підтримувати її, але запропонувати їй подумати довше, бо нею керують емоції. Треба пояснювати, що не все вдається відразу і бізнес потребує дисципліни.

Якщо малеча все одне хоче завершити справу, треба змиритися з її рішенням і запитати: “Чим цей досвід був корисний для тебе?”

Потім пояснити, що це лише одна зі спроб, пізніше можна спробувати ще. Інакше дитина може думати, що вона невдаха і підприємництво — не її справа.

Щоб стосунки у родині були хорошими, треба вміти прислухатися одне до одного. Раніше ми розповідали, як батькам навчитися ухвалювати рішення разом з дитиною, але щоб вона вчилася самостійності.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!