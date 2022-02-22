Политика step-by-step и размытые границы. Политологи о перспективах признанных Россией “республик”

События 21 февраля стали неожиданностью и шоком для международного сообщества. Россия позволила себе снова “встать на защиту русскоговорящего населения” и провозгласила независимость квазиобразований “ЛНР” и “ДНР”.
Чего дальше ждать от российского президента Владимира Путина, как сдержать дальнейшие территориальные посягательства России и какова судьба якобы независимых Донбасса и Луганщины?
На эти вопросы Вікнам ответили:
Олег Саакян: Потому что Российская Федерация пыталась все это время гибридно дестабилизировать Украину, ввести пророссийскую власть в Украине и фактически оставить Украину в орбите России невоенными способами. Военный был только одним из инструментов. Сейчас мы видим, что России это не удалось. Мы выстояли эти восемь лет, потому Россия переходит к более грубой силе.
Олеся Яхно: Путин рассчитывал под давлением военного шантажа навязать Украине политическую часть Минска в трактовке, как это видит Российская Федерация. Навязать даже то, чего нет в Минских соглашениях — особый статус, и через него пытаться федерализировать Украину.
Но Украина не согласилась на трактовку РФ, и получился тупик. А выглядеть проигравшей стороной в Кремле не захотели.
Поэтому признание самопровозглашенных республик — это желание России сохранить лицо и таким образом повысить ставки.
Поэтому признание самопровозглашенных республик — это желание России сохранить лицо и таким образом повысить ставки.
Александр Мусиенко: Цель Путина по факту не изменилась с 2014 года. Это постепенное разрушение Украины как суверенного государства. Он пытался реализовать это разными методами.
Олег Саакян: Сейчас есть два сценария дальнейшего развития событий.
Олеся Яхно: Россия и далее будет демонстрировать военную мощь. Российские военные будут продолжать находиться у границ Украины. И Россия будет демонстрировать эту мощь не только для Украины, но и для Запада. Потому что нахождение военных уже после учений в Беларуси — это российский контингент вблизи стран Восточного фланга НАТО и ЕС.
Следующий шаг — это будут разные провокации: на Донбассе, в Черном море, кибератаки, другие гибридные шаги.
Следующий шаг — это будут разные провокации: на Донбассе, в Черном море, кибератаки, другие гибридные шаги.
И в момент, когда Россия сочтет, что есть благоприятные обстоятельства, она может провести более решительную локальную атаку.
Олег Саакян: Максимально жесткие санкции, максимальная поддержка Украины. Потому что в Украине возник дефицит безопасности, которым пользуется Россия.
И это является прецедентом для многих других точек напряжений и конфликтов в мире, в частности Тайваня, Африканского континента, Средней Азии.
Если по украинскому направлению Запад не продемонстрирует свою дееспособность, это будет иметь цепной катастрофический эффект для ряда других конфликтов.
Если по украинскому направлению Запад не продемонстрирует свою дееспособность, это будет иметь цепной катастрофический эффект для ряда других конфликтов.
Олеся Яхно: Запад должен очень жестко отреагировать, ввести санкции, которые сильно ударили бы по России. Это должно быть предохранителем для возможных последующих провокаций.
Если отреагирует мягко — значит Запад сам не до конца понимает те вызовы, с которыми столкнулся. Санкции должны быть ощутимы и консолидированы (США и Европейский Союз), чтобы этот ответ был понятен Российской Федерации.
Олеся Яхно: Во-первых, необходимо единство внутри страны. Это должны продемонстрировать политики, независимо от взглядов — власть или оппозиция, потому что Россия тоже использует это, чтобы внести раскол, хаос.
Второе — Украина должна четко, без паники, просчитать все возможные варианты действий со стороны России и действовать на опережение, особенно если это касается возможных дезинформаций.
Третье — всячески поддерживать военно-техническое сотрудничество. Не останавливаться в этом направлении, потому что мы не являемся членом НАТО или другого военного блока.
Четвертый — более активно говорить о перспективах вступления в НАТО.
Говорить о том, что нейтралитет не актуален, потому что Россия воспринимает это как слабость.
Говорить о том, что нейтралитет не актуален, потому что Россия воспринимает это как слабость.
Александр Мусиенко: Чтобы помешать планам Путина нам необходимы:
Это те шаги, в которых мы сейчас нуждаемся.
Олег Саакян: Я думаю, сейчас вообще речь о развитии этих территорий не идет, пока что они будут ударным фронтиром для реализации военных операций. Если ситуация перейдет в форму затяжного противостояния без расширения зоны боевых действий, тогда вполне вероятно, что это будет Абхазский сценарий.
О Крымском сценарии сейчас ничего не говорят. Кроме того, количество техногенных, социальных, экологических вызовов, демографическое выгорание на этих территориях делают их развитие крайне дорогостоящим и почти невозможным.
Россия настолько истощила эти территории за восемь лет, что об их развитии сложно говорить.
Россия настолько истощила эти территории за восемь лет, что об их развитии сложно говорить.
Олеся Яхно: Конечно, по модели Крыма развития не будет. По крайней мере, в какой-то ближайшей перспективе Россия не будет вводить их в состав Российской Федерации, потому что это новый виток санкций.
Путин будет смотреть на реакцию Запада и использовать это решение по максимуму шаг за шагом, step-by-step.
В случае военных провокаций это позволит России избежать прямой ответственности, потому что “это не мы”, это якобы независимые образования.
В случае военных провокаций это позволит России избежать прямой ответственности, потому что “это не мы”, это якобы независимые образования.
Россия будет использовать их по максимуму как в пропагандистской плоскости, так и в качестве плацдарма для возможных военных провокаций против Украины.
Александр Мусиенко: Никто туда ничего не будет вкладывать. Никакие инфраструктурные проекты, как в аннексированном Крыму, не будут делать. Крым нужен России как военная площадка. А здесь (ОРДЛО — ред.) ничего подобного не будет.
Будут какие-то дотации, какая-то экономическая поддержка российскими рублями этих территорий. Но рассчитывать на то, что там будет какой-то рай на земле — тоже нет.
Будут какие-то дотации, какая-то экономическая поддержка российскими рублями этих территорий. Но рассчитывать на то, что там будет какой-то рай на земле — тоже нет.
Даже если на время Россия вложит туда какие-то деньги, это будет рекламная акция, которая долго не продлится. Это будет такая депрессивная точная на украинской карте, к сожалению, из-за действий России.
Олеся Яхно: Этот вопрос сейчас дискутируется, будет ли это в тех пределах, которые есть на сегодня; будет ли указано, что это (административные — ред.) границы областей, но в любом случае это существенно не меняет ситуацию, это казуистика.
Если там не будет указано, что Донецкая и Луганская области целиком — это не значит, что Россия не может прибегнуть к военным провокациям.
Олег Саакян: То, как Российская Федерация их признала, она оставила размытую формулировку, позволяющую говорить о границах как в существующих сегодня пределах, так и о возможности апеллирования к границам в рамках Донецкой и Луганской областей.
Они специально оставили открытую формулировку для того, чтобы можно было манипулировать.
Они специально оставили открытую формулировку для того, чтобы можно было манипулировать.
Александр Мусиенко: Дискуссии на этот счет продолжаются. Россия здесь сформулировала для нас определенным образом ловушку.
Если почитать указ, вышедший вчера с подписью Путина, там написано: “Признать Донецкую народную республику”. И ни слова о границах.
Если почитать указ, вышедший вчера с подписью Путина, там написано: “Признать Донецкую народную республику”. И ни слова о границах.
Ловушка в том, что отсутствует конкретная формулировка и Россия может этим в дальнейшем манипулировать, бросая через своих марионеток, представителей непризнанных республик, информацию, мол: “Мы готовы к освобождению всей Луганщины или всего Донбасса”.
И таким образом шантажируя Украину и используя это как средство давления.
Олег Саакян: В том, что мы выстояли. И России уже пришлось корректировать планы. Понятно, что речь Путина — это было покушение на сто гривен, а удар на копейку, как говорится. В конце обращения должно было быть не признание “ЛНР” и “ДНР”, а объявление военной операции касательно всей территории Украины.
Пока есть аргументы как пессимистические, так и оптимистичные. Следующие 48 часов будут определяющими.
Александр Мусиенко: У нас сейчас очень консолидированная нация вокруг идеи, что нужно защищаться, давать достойный отпор врагу, и это очень хорошо.
Этот дух и потенциал нужно развивать, лелеять и поддерживать: посредством территориальной обороны, движения национального сопротивления, через настроения в обществе.
Этот дух и потенциал нужно развивать, лелеять и поддерживать: посредством территориальной обороны, движения национального сопротивления, через настроения в обществе.
Если ты хочешь оставаться в курсе событий, советуем посмотреть дайджест о ситуации в Украине: признание независимости “Л/ДНР”, заявления Путина и реакция мирового сообщества.