Массовый ввод войск на Донбасс, падение рубля и осуждение мира – все, что нужно знать о последних событиях

Путин отдал приказ ввести войска на Донбасс для обеспечения “мира”. И по сообщениям СМИ, они туда уже массово входят.

На фоне признания Путиным ОРДЛО российский рубль стал падать и стал самой нестабильной валютой в мире.

Западный мир единогласно осудил решение Путина признать независимость оккупированных районов Донбасса.

США и ЕС обновляют санкционные списки. Великобритания предлагает Украине военную помощь.

Япония не будет продавать России новые технологии. Однако на Западе все еще надеются, что главу Кремля удастся всадить за стол переговоров.