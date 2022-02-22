Украина

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Массовый ввод войск на Донбасс, падение рубля и осуждение мира – все, что нужно знать о последних событиях
Реакция экспертов на признание Россией псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”
0:05:21
Відеозвернення Зеленського сьогодні - 22 лютого 2022
Срочное видеообращение Зеленского касательно агрессии России и признания псевдореспублик “ЛДНР”
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