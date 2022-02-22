Масове введення військ на Донбас, падіння рубля та засудження світу – все, що треба знати про останні події

Путін наказав ввести війська на Донбас для забезпечення “миру”. І за повідомленнями ЗМІ — вони туди вже масово входять.

На тлі визнання Путіними ОРДЛО російський рубль почав падати й став найбільш нестабільною валютою у світі.

Західний світ одностайно засудив рішення Путіна визнати незалежність окупованих районів Донеччини та Луганщини.

США та ЄС оновлюють санкційні списки. Велика Британія пропонує Україні військову допомогу.

Японія не продаватиме Росії новітніх технологій. Однак на Заході все ще сподіваються, що очільника Кремля вдасться всадити за стіл переговорів.