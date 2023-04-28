Как SEO-оптимизировать интернет-магазины, чтобы увеличить трафик

Каждый владелец интернет-магазина желает повысить рентабельность своего онлайн бизнеса. Для этого предусмотрены различные методы и приемы, но наиболее эффективным является продвижение. Это комплекс процедур SEO-оптимизации, которые позволяют привлечь больше целевой аудитории, что существенно повышает показатели конверсии.

Важно понимать, что раскрутка сайтов это сложная многоэтапная задача, которую должны выполнять профессионалы. Порой неумелые действия приводят к бесполезной трате выделенного бюджета или вовсе снижают показатели трафика. Конечно же, можно использовать таргетинг или контекст, но это кратковременные варианты увеличения трафика, которые требуют больших затрат.

Зачем нужно SEO-продвижение

Поисковое продвижение – это наиболее надежная и долгосрочная инвестиция в развитие интернет-магазина. С помощью SEO можно существенно увеличить количество потенциальных клиентов и покупателей. Грамотный комплекс приемов позволяет получить постоянный естественный трафик при незначительных материальных затратах.

Главная задача SEO – вывести сайт на более высокие позиции выдачи и расширить перечень поисковых запросов, что автоматически увеличит охват аудитории. Оптимизированный интернет-магазин более удобен в использовании, что делает его лучшим среди конкурентов, тем самым повышая доверия посетителей.

Комплекс SEO-раскрутки предусматривает достижения следующих целей:

вывод сайта на лидирующие позиции в поисковой выдаче;

расширение количества тематических запросов и охвата;

повышение показателей кликабельности и конверсии;

привлечение клиентов и их задержка на сайте;

побуждение посетителей делать покупки.

Все это возможно при грамотной оптимизации в соответствии с современными правилами и требованиями продвижения.

Этапы успешной SEO-оптимизации интернет-магазина

Статистика показывает, что порядка 44% все покупок люди осуществляют через торговые площадки в сети. Это говорит о высоком доверии потребителей и актуальности данной ниши. Что касается раскрутки сайта, то она имеет общий алгоритм для всех интернет магазинов независимо от торговых позиций.

1. Технический аудит сайта

Прежде чем приступать к практическим действиям и приемам, нужно детально изучить показатели ресурса. Прежде всего оценивается ценность контента, показатели трафика, юзабилити и другие критерии. Глубокая проверка и тестирование позволяет выявить слабые места, ошибки и разработать дальнейшую стратегию продвижения.

Особое внимание уделяется статистическим данным из Google Analytics, Яндекс.Метрики и Google Search Console. Анализ информации позволяет отследить показатели ранжирования, проблемы с индексацией и технические недочеты.

2. Анализ конкурентов

Практически каждый интернет-магазины имеет конкурентов с более высокими показателями трафика. Именно на них и стоит ориентироваться в SEO- оптимизации. Важно понять, чем они лучше и что нужно сделать, чтобы их обойти. Основное внимание уделяется запросам, навигации, функционалу, внутренней структуре и т.д.

3. Семантическое ядро

Одним из главных факторов успешного продвижения сайта является сбор семантического ядра. Это перечень ключевых слов, в соответствии с тематикой интернет-магазина, которые и будут собирать целевую аудиторию.

Все ключевые запросы разбиваются на тематические категории и отличаются частотностью. Именно по этим ключам и создается последующий контент. Для сбора ядра используются такие инструменты: Key Collector, WordStat или Keyword Tool.

4. Метатеги

Важным этапом внутренней оптимизации является пропись Title и Description для всех категорий, страниц и товаров. Теги позволяют повысить релевантность и выдачу в поисковых системах. По сути, Title это название, которое задает тематику. Что касается Description – это краткое описание контента на представленной странице. Главные требования к тегам:

они должны быть уникальными;

содержать высокочастотный ключ;

предоставленная информация читаемая и логичная;

рекомендованная длина Description – не более 200 символов, а Title – до 80 знаков.

Оба тега имеют весомое значение для трафика, поскольку именно они выводятся под ссылкой выдачи.

5. Внутренняя оптимизация

Особое внимание нужно уделить изображениям на сайте. Чтобы повысить показатели конверсии, желательно использовать только уникальные или уникализированные фото. Кроме этого к каждой картинке необходимо прописать атрибут Alt, который является кратким описанием изображения.

Вдобавок продумывается грамотная иерархия всех категорий, страниц и товаров. Они должны иметь логические взаимосвязи и переходы, что упростит навигацию для посетителя. Еще одним важным моментом является внутренняя перелинковка между разделами, статьями и категориями.

6. Контент

На основе собранного семантического ядра пишутся качественные тематические SEO-статьи. Они должны отвечать таким требованиям:

Уникальность. Не ниже 90% по сервисам проверки.

Вода. Контент должен иметь минимальную водность, что говорит о качестве текста. Оптимальным считается показатель до 60% по полезности.

Заспамленность. Важно понимать, что SEO это тонкий процесс и высокая плотность вхождений может только навредить общей стратегии продвижения.

Польза. В современном продвижении это главный показатель, который активно отслеживают поисковые системы на основе поведенческих факторов.

При создании контента в первую очередь нужно ориентироваться на посетителя и оценивать, какую реальную пользу принесет предоставленная информация.

SEO продвижение интернет-магазина – это довольно сложный процесс, который должен учитывать массу факторов. Все же грамотная раскрутка – идеальный вариант получения естественного трафика и повышения статуса самого ресурса. Процесс лучше доверить профессионалам, это сэкономит время и позволит быть уверенным в положительном результате проведенных работ.

Кстати, для имеющих собственный бизнес раньше мы подробно рассказывали, почему государству и предпринимателям выгоден Закон о локализации.