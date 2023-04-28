Як SEO-оптимізувати інтернет-магазини, щоб збільшити трафік

Кожен власник інтернет-магазину бажає підвищити рентабельність свого онлайн-бізнесу. Для цього передбачені різні методи та прийоми, але найбільш ефективним є просування. Це комплекс процедур SEO-оптимізації, які дозволяють залучити більше цільової аудиторії, що значно підвищує показники конверсії.

Важливо розуміти, що розкрутка сайтів – це складне багатоетапне завдання, яке мають виконувати професіонали. Іноді невмілі дії призводять до марної витрати виділеного бюджету або зовсім знижують показники трафіку. Звичайно ж, можна використовувати націлення або контекст, але це короткочасні варіанти збільшення трафіку, які потребують великих витрат.

Навіщо потрібне SEO-просування

Пошукове просування – це найбільш надійна та довгострокова інвестиція у розвиток інтернет-магазину. За допомогою SEO можна суттєво збільшити кількість потенційних клієнтів та покупців. Грамотний комплекс прийомів дозволяє отримати постійний природний трафік за незначних матеріальних витрат.

Головне завдання SEO – вивести сайт на вищі позиції видачі та розширити перелік пошукових запитів, що автоматично збільшить охоплення аудиторії. Оптимізований інтернет-магазин більш зручний у використанні, що робить його найкращим серед конкурентів, тим самим підвищуючи довіру відвідувачів.

Комплекс SEO-розкручування передбачає досягнення наступних цілей:

виведення сайту на лідируючі позиції у пошуковій видачі; розширення кількості тематичних запитів та охоплення; підвищення показників клікабельності та конверсії; залучення клієнтів та їх затримка на сайті; спонукання відвідувачів робити покупки.

Все це можливо при грамотній оптимізації відповідно до сучасних правил та вимог просування.

Етапи успішної SEO-оптимізації інтернет-магазину

Статистика показує, що близько 44% всіх покупок люди здійснюють через торгові майданчики в мережі. Це говорить про високу довіру споживачів та актуальність даної ніші. Що стосується розкрутки сайту, вона має загальний алгоритм для всіх інтернет-магазинів незалежно від торгових позицій.

1. Технічний аудит сайту

Перш ніж приступати до практичних дій та прийомів, потрібно детально вивчити показники ресурсу. Насамперед оцінюється цінність контенту, показники трафіку, юзабіліті та інші критерії. Глибока перевірка та тестування дозволяє виявити слабкі місця, помилки та розробити подальшу стратегію просування.

Особлива увага приділяється статистичним даним з Google Analytics, Яндекс.Метрики та Google Search Console. Аналіз інформації дозволяє відстежити показники ранжирування, проблеми з індексацією та технічні недоліки.

2. Аналіз конкурентів

Практично кожен інтернет-магазин має конкурентів з вищими показниками трафіку. Саме на них і варто орієнтуватися в SEO-оптимізації. Важливо зрозуміти, чим вони кращі й що потрібно зробити, щоб їх обійти. Основна увага приділяється запитам, навігації, функціоналу, внутрішній структурі тощо.

3. Семантичне ядро

Одним із головних факторів успішного просування сайту є збір семантичного ядра. Це перелік ключових слів, відповідно до тематики інтернет-магазину, які й збиратимуть цільову аудиторію.

Усі ключові запити розбиваються на тематичні категорії та відрізняються частотністю. Саме з цих ключів і створюється наступний контент. Для збору ядра використовують такі інструменти: Key Collector, WordStat або Keyword Tool.

4. Метатеги

Важливим етапом внутрішньої оптимізації є пропис Title та Description для всіх категорій, сторінок та товарів. Теги дозволяють підвищити релевантність та видачу в пошукових системах. По суті, Title – це назва, яка показує тематику. Що стосується Description – це короткий опис контенту на сторінці.

Головні вимоги до тегів:

вони мають бути унікальними;

містити високочастотний ключ;

надана інформація читається та логічна;

рекомендована довжина Description – не більше 200 символів, а Title – до 80 символів.

Обидва теги мають значення для трафіку, оскільки саме вони виводяться під посиланням видачі.

5. Внутрішня оптимізація

Особливу увагу потрібно приділити зображення на сайті. Щоб підвищити показники конверсії, бажано використовувати лише унікальні чи унікальні фото. Крім цього, до кожної картинки необхідно прописати атрибут Alt, який є коротким описом зображення.

Також продумується грамотна ієрархія всіх категорій, сторінок і продуктів. Вони повинні мати логічні взаємозв’язки та переходи, що спростить навігацію для відвідувача. Ще одним важливим моментом є внутрішня перелінковка між розділами, статтями та категоріями.

6. Контент

На основі зібраного семантичного ядра пишуться якісні тематичні SEO статті. Вони повинні відповідати таким вимогам:

Унікальність. Не нижче 90% щодо сервісів перевірки.

Вода. Контент повинен мати мінімальну водність, що говорить про якість тексту. Оптимальним вважається показник до 60% корисності.

Заспамленість. Важливо розуміти, що SEO це тонкий процес і висока густина входжень може тільки нашкодити загальній стратегії просування.

Користь. У сучасному просуванні це головний показник, який активно відстежують пошукові системи на основі факторів поведінки.

При створенні контенту в першу чергу потрібно орієнтуватися на відвідувача та оцінювати, яку реальну користь дасть інформація.

SEO просування інтернет-магазину – це досить складний процес, який має враховувати масу факторів. Все ж таки грамотна розкрутка — ідеальний варіант отримання природного трафіку і підвищення статусу самого ресурсу. Процес краще довірити професіоналам, це заощадить час та дозволить бути впевненим у позитивному результаті проведених робіт.

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