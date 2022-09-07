Как сообщить ребенку о смерти домашнего питомца — советы психолога

Домашние любимцы — тоже члены семьи, в которой живут. Часто животных заводят семьи с маленькими детьми, чтобы тем было веселее и чтобы воспитать в малышах больше ответственности. Но, к сожалению, верные друзья тоже уходят от нас. В таком случае возникает вопрос: как сообщить ребенку о смерти домашнего любимца?

Психолог и арт-терапевт Ирина Мирошниченко дала советы, как сделать процесс прощания с любимцем менее болезненным для детей и как сказать ребенку о смерти животного.

— Дети все понимают, но на этапе от двух до четырех лет ребенок не очень осознает потерю человека, а тем более животного. Здесь все проще — образ стирается с памяти, привязки не так глубоки.

Дети пяти – семи лет и старше будут переживать однозначно более эмоционально и глубже, поэтому нужно подготовить ребенка.

Как сказать ребенку о смерти домашнего питомца

Ключевое правило — говорить правду.

Дети ощущают обман и, возможно, будут надеяться на возвращение животного.

Объяснить, что такое смерть.

“Почемучкам” в этом возрасте любопытно, что такое тело, из чего состоит человек и “откуда я появился”. Поэтому лучше объяснить деликатно и мягко: так бывает, что останавливается сердечко, а животные, как и люди, тоже болеют.

Ни в коем случае не говори, что животное убежало от хозяина. У малышей начнут возникать логические вопросы: неужели я был(-а) недостаточно хорошим хозяином/хозяйкой для своего любимца?

Говорить нужно спокойно и ласково. Мы понимаем детские эмоции, слезы и даже обиды, агрессию (особенно характерно у подростков, ведь они будут искать и других виновных в смерти/бегстве животного или будут обвинять себя).

В таких ситуациях нужно дать ребенку как можно больше поддержки и тактильного тепла.

Ребенок будет проходить стадии от отрицания до принятия, возможны изменения в поведении и протесты.

Лучше переориентировать ребенка. Говорить, что животное (называя по имени) всегда в сердечке и малыш может вспоминать хорошие моменты. Не обязательно добавлять сюда религиозный контент: Бог не забирает детских любимцев, потому что иначе он автоматически становится плохим.

Лучше обойтись без подробностей смерти домашнего животного.

Если ребенок просит, взрослым следует устроить прощание с животным. Можно нарисовать портрет спустя некоторое время, слепить аппликацию в знак памяти, спеть песенку.

Главное: нужно дать понять, что ребенок ни в чем не виноват. Факт смерти или бегства животного нужно просто принять.

Есть еще одно правило, которое родители часто не соблюдают. Это делает только хуже для психики ребенка и может повлиять на его мировоззрение и поступки.

Не стоит сразу брать другое животное взамен, надеясь, что ребенок забудет предыдущего любимца. Так родители спровоцируют еще больший стресс. К тому же, сын или дочь могут возненавидеть то животное, которое взяли на замену — так родители обрекут на страдания и животное, и ребенка.

Нового любимца следует брать в семью тогда, когда воспоминания о предыдущем уже не болезненны и все члены семьи готовы к новому другу в доме.

Еще один способ отвлечь ребенка и помочь ему пережить это горе — научиться правильно и качественно проводить с ним время. Ранее мы тебе рассказывали, как это ввести это в привычку и какие советы дает Дмитрий Карпачев.

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