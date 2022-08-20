Ощутить связь с довоенным прошлым и обеспечить малыша необходимым: как выбрать детскую обувь и где ее купить

С довоенным прошлым связывают нас тонкие ниточки воспоминаний, которые дарили нам любимые вещи. Когда-то, казалось, привычные предметы для комфортной жизни стали на цену золота.

Особенно запоминается родителям обувь их детей, которая запечатлевает счастливые мгновения в нескольких сантиметрах маленькой туфельки. Именно так отзываются клиенты магазина детской обуви Kinder Moda.

Эти сандалии для меня особенные, как связь с довоенной спокойной, отлаженной жизнью, — пишет клиентка Анастасия из Одессы.

Эти долгие шесть месяцев магазин не только помогает родителям вернуться мыслями в счастливые мгновения из прошлого, но и после возобновления работы начал дарить обувь деткам из семей, пострадавших от войны. Так, магазин Kinder Moda подарил уже около 250 пар для малышей, которые в этом нуждаются больше всего.

Сейчас также смотрят

Как выбрать детскую обувь

Иногда может не хватить свободной минуты, чтобы забежать в магазин и купить необходимую для детей обувь. Однако всегда на помощь придет интернет-магазин. Но в таком случае возникает другой вопрос, как угадать с размером.

Здесь все очень просто, потому что нужно пройти всего несколько простых шагов. Сначала нужно сделать отпечаток ступни ребенка на бумаге или же сразу обвести ее карандашом. После этого остается только отмерить расстояние от большого пальца до выпуклой части пятки.

Если очень беспокоишься, что обувь не подойдет, то можно добавить к имеющемуся количеству сантиметров еще 5-7 миллиметров для запаса. Если покупаешь демисезонную пару, то добавляй один сантиметр, а если зимнюю — 1,5 сантиметра.

Чем особенная обувь от Kinder Moda

Магазин является официальным представителем турецкого бренда детской обуви Woopy, отвечающей рекомендациям ортопедов.

Производитель имеет большой ассортимент, охватывающий разные категории — туфли, кроссовки, мокасины, кеды, босоножки, а также ортопедическую, школьную, демисезонную и праздничную обувь, и даже пинетки. Однако, кроме того, каждая пара имеет жесткие задники и стельки, что предотвращает развитие заболеваний ног.

Однако существует еще одна немаловажная особенность магазина, и это широкий размерный ряд. Таким образом любящие мамы и папы смогут позаботиться не только о малышах, но и иногда о себе.

Поскольку обувь может быть от 18 до 40 размера, родители тоже могут найти что-то для себя, а заодно сделать очаровательный family look на фото для соцсетей или просто для приятных воспоминаний.

Где купить детскую обувь Kinder Moda

Купить детскую обувь можно на официальном сайте Kinder Moda или же посетив один из трех шоурумов в Киеве. Однако беспокоиться за выбор не стоит, поскольку даже при заказе онлайн можно оставаться спокойными — магазин осуществляет как возврат, так и обмен обуви, которая не подошла твоим малышам.

Также ты всегда можешь найти информацию об акциях и промокодах на официальной странице магазина Kinder Moda в Instagram.

Если же захочешь посетить магазин и лично почувствовать на себе атмосферу детского счастья, тебя всегда встретят приветливые работники Kinder Moda. Не зря же клиентки неоднократно отмечали их терпение и умение дать точный совет.

Однако если твой ребенок совсем маленький и вы вместе нуждаетесь в помощи, то читай, как получить набор для новорожденных от благотворительного фонда BGV.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!