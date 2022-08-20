Відчути зв’язок із довоєнним минулим та забезпечити малечу необхідним: як обрати дитяче взуття та де його купити

З довоєнним минулим зв’язують нас тонкі ниточки спогадів, які нам дарували улюблені речі. Колись, здавалося, звичні предмети для комфортного життя тепер стали на ціну золота.

Особливо запам’ятовується батькам взуття їхніх дітей, що закарбовує щасливі миті у кількох сантиметрах маленького черевичка. Саме так відгукуються клієнти магазину дитячого взуття Kinder Moda.

Ці сандалі для мене особливі, як зв’язок із довоєнним спокійним, налагодженим життям, — пише клієнтка Анастасія з Одеси.

Ці довгі шість місяців магазин не лише допомагає батькам повернутись думками у щасливі миті з минулого, але й після відновлення роботи почав дарувати взуття діткам із сімей, які постраждали від війни. Так, магазин Kinder Moda подарував уже близько 250 пар малечі, яка того потребує найбільше.

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Як вибрати дитяче взуття

Часом може не вистачити вільної хвилини, щоб забігти в магазин та купити необхідне для дітей взуття. Однак завжди на допомогу прийде інтернет-магазин. Та в такому разі виникає інше питання: як вгадати з розміром.

Тут усе дуже просто — потрібно пройти лише кілька простих кроків. Спочатку треба зробити відбиток ступні дитини на папірці або ж одразу її обвести олівцем. Після цього залишається тільки відміряти відстань від великого пальця до опуклої частини п’яти.

Якщо дуже переймаєшся, що взуття не підійде, то можна додати до наявної кількості сантиметрів ще 5-7 міліметрів для запасу. Якщо ж купуєш демісезонну пару, то додавай один сантиметр, а якщо зимову — 1,5 сантиметра.

Чим особливе взуття від Kinder Moda

Магазин є офіційним представником турецького бренду дитячого взуття Woopy, що відповідає рекомендаціям ортопедів.

Виробник має великий асортимент, який охоплює різні категорії — туфлі, кросівки, мокасини, кеди, босоніжки, а також ортопедичне, шкільне, демісезонне і святкове взуття та навіть пінетки. Однак, крім того, кожна пара має жорсткі задники та устілки, які запобігають розвитку захворювань ніг.

Проте існує ще одна важлива особливість магазину — і це широкий розмірний ряд. Таким чином, матусі й татусі зможуть не лише попіклуватись про малечу, але й іноді про себе.

Оскільки взуття може бути від 18 до 40 розміру, батьки теж мають змогу знайти щось для себе, а заодно зробити чарівний family look на фото для соцмереж або ж просто для приємної згадки.

Де можна купити дитяче взуття Kinder Moda

Купити дитяче взуття можна на офіційному сайті Kinder Moda або завітавши в один із трьох шоурумів у Києві. Однак перейматись за вибір не варто, оскільки навіть при замовленні онлайн можна лишатись спокійними — магазин здійснює як повернення, так і обмін взуття, яке не підійшло твоїй малечі.

Також ти завжди можеш знайти інформацію про акції та промокоди на офіційній сторінці магазину Kinder Moda в Instagram.

Якщо ж захочеш навідатись у магазин та особисто відчути на собі атмосферу дитячого щастя, тебе завжди зустрінуть привітні працівники Kinder Moda. Не дарма ж клієнтки неодноразово відзначали їхнє терпіння та вміння дати влучну пораду.

Однак якщо твоя дитина зовсім маленька і ви разом потребуєте допомоги, то читай, як отримати набір для новонароджених від благодійного фонду BGV.

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