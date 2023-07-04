Градус напряжения растет. Какая ситуация в Энергодаре сейчас и как Запорожье готовится к возможной катастрофе на ЗАЭС

Российские оккупанты, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории Запорожской АЭС, в течение нескольких предыдущих дней эвакуировали своих работников. Также они говорили о желательной эвакуации с ЗАЭС до 5 июля 2023 года.
Сейчас украинцы и весь мир готовятся к самому страшному, ведь РФ прибегает к ядерному шантажу, а после подрыва Каховской ГЭС стало ясно, что россияне не остановятся.
Какая сейчас ситуация в Энергодаре, известно ли о планах россиян и как готовится Запорожье к возможной катастрофе — рассказываем дальше.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о ситуации на Запорожской АЭС по состоянию на сегодня.
По его словам, часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и выехала из Энергодара. Орлов также рассказал, что в городе остается около 15 тыс. гражданских — люди пожилого возраста и работники станции.
— Также в Энергодаре осталось около пяти-шести тысяч работников ЗАЭС, которые не могут попасть на свое рабочее место. Их пропуски заблокированы, а эвакуация для них также невозможна, — говорит Дмитрий Орлов.
Также он отмечает, что около тысячи россиян в настоящее время находятся на ЗАЭС и в Энергодаре. Однако в городе оккупанты не чувствуют себя уверенно и в безопасности.
Последние две недели оккупанты активно обыскивают квартиры местных. Действительно, существует напряжение, его градус растет каждый день.
Последние две недели оккупанты активно обыскивают квартиры местных. Действительно, существует напряжение, его градус растет каждый день.
— Людей все чаще забирают в пыточные, проводится массовый террор. Более тщательно проверяют документы на блокпостах, особенно, если у людей нет российского паспорта. С украинским паспортом сейчас очень опасно передвигаться по оккупированной территории.
Также есть информация о снижении количества российских блокпостов на въездах и выездах из населенных пунктов в Запорожской области, — сообщает мэр Энергодара.
Глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о подготовке населения к возможному подрыву Запорожской АЭС.
Мы уже год к этому готовимся. У нас есть план, который мы отрабатываем и проводим как локальные, так и масштабные учения, — подчеркнул Буряк.
Мы уже год к этому готовимся. У нас есть план, который мы отрабатываем и проводим как локальные, так и масштабные учения, — подчеркнул Буряк.
Первые такие учения проводились летом 2022 года, а последние — на прошлой неделе. По словам Олега Буряка в случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать около 150 тыс. населения из 50-километровой зоны заражения.
— Главное, что должны знать люди, проживающие в зоне вероятного заражения: прежде чем выбегать на улицу после нескольких часов тревоги, посмотрите, в какую сторону ветер дует. Может быть такое, что идти уже поздно, так что лучше не выходить на улицу.
Также мы просим всех, кто не будет эвакуироваться, звонить в 101, 102 и 103 и сообщать о себе и своем решении, чтобы у нас была информация, — подчеркнул Олег Буряк.
Также мы просим всех, кто не будет эвакуироваться, звонить в 101, 102 и 103 и сообщать о себе и своем решении, чтобы у нас была информация, — подчеркнул Олег Буряк.
Что делать тем, кто проживает в зоне вероятного заражения, куда обращаться за помощью и как попасть на эвакуацию, мы рассказывали раньше.
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Фото: ЗАЭС.