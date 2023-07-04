Градус напряжения растет. Какая ситуация в Энергодаре сейчас и как Запорожье готовится к возможной катастрофе на ЗАЭС

Российские оккупанты, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории Запорожской АЭС, в течение нескольких предыдущих дней эвакуировали своих работников. Также они говорили о желательной эвакуации с ЗАЭС до 5 июля 2023 года.

Сейчас украинцы и весь мир готовятся к самому страшному, ведь РФ прибегает к ядерному шантажу, а после подрыва Каховской ГЭС стало ясно, что россияне не остановятся.

Какая сейчас ситуация в Энергодаре, известно ли о планах россиян и как готовится Запорожье к возможной катастрофе — рассказываем дальше.

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Энергодар сегодня

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о ситуации на Запорожской АЭС по состоянию на сегодня.

По его словам, часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и выехала из Энергодара. Орлов также рассказал, что в городе остается около 15 тыс. гражданских — люди пожилого возраста и работники станции.

— Также в Энергодаре осталось около пяти-шести тысяч работников ЗАЭС, которые не могут попасть на свое рабочее место. Их пропуски заблокированы, а эвакуация для них также невозможна, — говорит Дмитрий Орлов.

Также он отмечает, что около тысячи россиян в настоящее время находятся на ЗАЭС и в Энергодаре. Однако в городе оккупанты не чувствуют себя уверенно и в безопасности.

Последние две недели оккупанты активно обыскивают квартиры местных. Действительно, существует напряжение, его градус растет каждый день.

— Людей все чаще забирают в пыточные, проводится массовый террор. Более тщательно проверяют документы на блокпостах, особенно, если у людей нет российского паспорта. С украинским паспортом сейчас очень опасно передвигаться по оккупированной территории.

Также есть информация о снижении количества российских блокпостов на въездах и выездах из населенных пунктов в Запорожской области, — сообщает мэр Энергодара.

Как Запорожье готовится к возможному теракту на ЗАЭС

Глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о подготовке населения к возможному подрыву Запорожской АЭС.

Мы уже год к этому готовимся. У нас есть план, который мы отрабатываем и проводим как локальные, так и масштабные учения, — подчеркнул Буряк.

Первые такие учения проводились летом 2022 года, а последние — на прошлой неделе. По словам Олега Буряка в случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать около 150 тыс. населения из 50-километровой зоны заражения.

— Главное, что должны знать люди, проживающие в зоне вероятного заражения: прежде чем выбегать на улицу после нескольких часов тревоги, посмотрите, в какую сторону ветер дует. Может быть такое, что идти уже поздно, так что лучше не выходить на улицу.

Также мы просим всех, кто не будет эвакуироваться, звонить в 101, 102 и 103 и сообщать о себе и своем решении, чтобы у нас была информация, — подчеркнул Олег Буряк.

Что делать тем, кто проживает в зоне вероятного заражения, куда обращаться за помощью и как попасть на эвакуацию, мы рассказывали раньше.

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Фото: ЗАЭС.