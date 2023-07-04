Война в Украине

Градус напряжения растет. Какая ситуация в Энергодаре сейчас и как Запорожье готовится к возможной катастрофе на ЗАЭС

Виктория Мельник, редактор сайта 04 июля 2023, 18:00
ЗАЭС

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