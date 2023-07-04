Градус напруги зростає. Яка ситуація в Енергодарі зараз та як Запоріжжя готується до ймовірної катастрофи на ЗАЕС

Російські окупанти, що зараз перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької АЕС, протягом кількох попередніх днів евакуйовували своїх працівників. Також вони говорили про бажану евакуацію з ЗАЕС до 5 липня 2023 року.

Нині українці та весь світ готуються до найстрашнішого, адже РФ вдається до ядерного шантажу, а після підриву Каховської ГЕС стало зрозуміло, що росіяни не зупиняться.

Яка нині ситуація в Енергодарі, чи відомо про плани росіян та як готується Запоріжжя до можливої катастрофи — розповідаємо далі.

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Енергодар сьогодні

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС станом на сьогодні.

За його словами, частина персоналу Росатому та колаборантів залишила ЗАЕС та виїхала з Енергодару. Також Орлов доповів, що у місті лишається близько 15 тис. цивільних — люди літнього віку та працівники станції.

— Також в Енергодарі залишилося близько п’яти-шести тисяч працівників ЗАЕС, які не можуть потрапити на своє робоче місце. Їхні перепустки заблоковані, а евакуація для них також неможлива, — каже Дмитро Орлов.

Він зазначає, що близько тисячі росіян нині перебуває на ЗАЕС та в Енергодарі. Проте у місті окупанти не почуваються впевнено та в безпеці.

Останні два тижні окупанти активно обшукують квартири місцевих. Дійсно, існує напруга, її градус зростає щодня.

— Людей все частіше забирають до катівень, проводиться масовий терор. Ретельніше перевіряють документи на блокпостах, особливо, якщо у людей немає російського паспорта. З українським паспортом зараз дуже небезпечно пересуватися окупованою територією.

Також є інформація про зменшення кількості російських блокпостів на в’їздах та виїздах з населених пунктів у Запорізькій області, — повідомляє міський голова Енергодару.

Як Запоріжжя готується до можливого теракту на ЗАЕС

Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про підготовку населення до можливого підриву Запорізької АЕС.

Ми вже рік до цього готуємось. У нас є план, який ми відпрацьовуємо, та проводимо як локальні, так і масштабні навчання, — наголосив Буряк.

Перші такі навчання проводилися влітку 2022 року, а останні — минулого тижня. За словами Олега Буряка, у разі аварії на ЗАЕС, доведеться евакуйовувати близько 150 тис. населення з 50-кілометрової зони ураження.

— Головне, що мають знати люди, які проживають у зоні ймовірного зараження: перш ніж вибігати на вулицю після кількох годин потому, як прозвучала тривога, подивіться, в яку сторону дме вітер. Може бути таке, що йти уже пізно, тож краще не виходити на вулицю.

Також ми просимо всіх, хто не буде евакуйовуватися, дзвонити у 101, 102 та 103 і повідомляти про себе та своє рішення, аби в нас була інформація, — наголосив Олег Буряк.

Що робити тим, хто проживає у зоні ймовірного ураження, куди звертатися по допомогу та як потрапити на евакуацію, ми розповідали раніше.

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Фото: ЗАЕС.