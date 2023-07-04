Україна

Що робити людям, які живуть у містах поруч із ЗАЕС, та куди звертатися для евакуації — пояснює Ірина Верещук

Діана Просяник, редакторка сайту 04 Липня 2023, 15:30

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