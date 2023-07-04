Що робити людям, які живуть у містах поруч із ЗАЕС, та куди звертатися для евакуації — пояснює Ірина Верещук

Що робити у разі теракту на ЗАЕС містам, що розташовані впритул до Енергодару, зокрема це Нікополь, Марганець, деякі райони Запоріжжя? Про це Яні Брензей розповіла віце-прем’єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Вона повідомила, що евакуюватися з Дніпропетровської та Запорізької областей можна просто зараз. Для цього необхідно подзвонити на гарячу лінію ОВА або на гарячу лінію з кризового реагування за коротким номером 1548.

Така евакуація буде повністю безкоштовна, зокрема потяги, проживання, харчування. До прикладу, Закарпаття, Буковина, Львівська область уже чекають на людей, які відчувають, що готові їхати.

За словами віце-прем’єр-міністерки, люди, що захочуть евакуюватися і раніше отримували статус переселенця, але потім знімали його з себе — нині зможуть його оформити знову та отримувати допомогу від держави. Усе, що для цього необхідно — виїхати та зафіксувати своє місце перебування.

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Верещук каже, що людям, які живуть в Енергодарі та поблизу необхідно вже зараз шукати будь-яку можливість і виїжджати. Міністерка наводить приклад Каховської ГЕС, яку росіяни підірвали 6 червня, та нагадує, що тоді окупанти не допомагали цивільному населенню на окупованих територіях. Так буде і в цьому випадку.

Подоляк про ситуацію на Запорізькій АЕС

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів Яні Брензей про ситуацію на Запорізькій АЕС. Він підкреслив, що, безумовно, це не зовсім адекватна реакція на ситуацію, яка відбувається. Наприклад, ми чуємо періодично, що виходить очільник МАГАТЕ та запевняє, що ризики зменшуються. Але водночас він сам говорить, що станція замінована.

Тобто, ми не бачимо сьогодні достатньої жорсткої реакції на те, що роблять росіяни не тільки на цьому об’єкті. Ми розуміємо, що вони мінують практично все, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях, включно з такими великими об’єктами як Запорізька АЕС, — каже Подоляк

Він додає, що бажано призначити хоча б якісь реалістичні слухання в рамках Радбезу ООН та щонайменше внести відповідні резолюції. Також було б бажано зазначити, якщо відбудеться підрив ЗАЕС — Росатом втратить глобальні ринки.

Ще важливо було б зазначити, що Росія не може не звертати уваги на ті чи інші конвенції, тому що в цьому випадку навіть мінування ЗАЕС можна вважати спробою використання неселективного виду зброї, яка дорівнює використанню тактичної ядерної зброї.

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