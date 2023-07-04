Что делать людям, которые живут в городах рядом с ЗАЭС, и куда обращаться для эвакуации — объясняет Ирина Верещук

Что делать после теракта на ЗАЭС городам, находящимся вплотную к Энергодару, в частности это Никополь, Марганец, некоторые районы Запорожья. Об этом Яне Брензей рассказала вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Она сообщила, что эвакуироваться из Днепропетровской и Запорожской областей можно прямо сейчас. Для этого необходимо позвонить на горячую линию ОВА или на горячую линию кризисного реагирования по короткому номеру 1548.

Такая эвакуация будет полностью бесплатной — в частности, поезда, проживание, питание. К примеру, Закарпатье, Буковина, Львовская область уже ждут людей, которые чувствуют, что готовы выехать.

По словам вице-премьер-министра, люди, которые захотят эвакуироваться и ранее получали статус переселенца, но потом снимали его — сейчас смогут его оформить снова и получать помощь от государства. Все, что для этого необходимо — выехать и зафиксировать свое место пребывания.

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Что делать людям, живущим на ВОТ рядом с ЗАЭС

Верещук говорит, что людям, которые живут в Энергодаре и поблизости, необходимо уже сейчас искать любую возможность и выезжать. Министр приводит пример Каховской ГЭС, которую россияне взорвали 6 июня, и напоминает, что тогда оккупанты не помогали гражданскому населению на оккупированных территориях. Так будет и в этом случае.

Подоляк о ситуации на Запорожской АЭС

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал Яне Брензей о ситуации на Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что, безусловно, это не совсем адекватная реакция на ситуацию, которая происходит. Например, мы периодически слышим, что выходит глава МАГАТЭ и говорит, что риски уменьшаются. Но в то же время, он сам утверждает, что станция заминирована.

То есть, мы не видим сегодня достаточно жесткой реакции на то, что делают россияне не только на этом объекте. Мы понимаем, что они минируют практически все, что находится на временно оккупированных территориях, включая такие крупные объекты как Запорожская АЭС, — утверждает Подоляк.

Подоляк говорит, что желательно назначить хотя бы какие-то реалистичные слушания в рамках Совбеза ООН и как минимум вынести соответствующие резолюции. Также желательно отметить: если будет использована система подрыва ЗАЭС — Росатом потеряет глобальные рынки.

Еще важно было бы отметить, что Россия не может не обращать внимания на те или иные конвенции, потому что в этом случае даже минирование ЗАЭС можно рассматривать как попытку использования неселективного вида оружия, которая равна использованию тактического ядерного оружия.

Ранее мы рассказывали, что делать в случае взрыва на ЗАЭС.

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