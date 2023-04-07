Гарантированное проживание и трудоустройство в Польше: что такое карта побыту и кто может податься

Украинцы, выехавшие в Польшу из-за полномасштабного вторжения, с 1 апреля могут получить карту побыту. Она будет гарантировать долгосрочное и легальное пребывание наших граждан на территории страны и возможность трудоустройства.

Подавать документы на карту побыту может каждый, кто имеет соответствующие основания для пребывания в Польше: работа, брак, обучение и т.д.

Карта побыту: как получить

Согласно польскому закону о поддержке украинцев, гарантируется легальное пребывание в Польше до 23 августа 2023 года тем гражданам Украины, которые не соответствуют определенным условиям.

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Стоит отметить, что изменения в закон не предусматривают получение карт пребывания для украинцев, которые находятся в Польше и одновременно ведут бизнес или дистанционно работают в Украине.

Однако граждане Украины, находившиеся в Польше до начала полномасштабной войны, имеют возможность подаваться на получение карты побыту на стандартных основаниях. Среди них: работа в Польше, обучение, воссоединение семьи или ведения бизнеса.

Кто может получить карту побыту

Официально трудоустроенные или те, кто планируют трудоустроиться в Польше.

Те, хто будет выполнять высококвалифицированную работу на территории Польши. Например, ученые, инженеры, айтишники.

Люди, планирующие открыть или уже открыли предпринимательскую деятельность.

Для чего нужна карта побыту

С помощью карты побыту украинцы могут находиться и работать на территории Польши в течение трех лет и свободно передвигаться по странам Европы.

Могут ли отказать в выдаче карты побыту? Да, при условии, что гражданин Украины заполнил анкету неправильно или подал неполный пакет документов.

Сейчас заполнить необходимые документы можно только лично — онлайн такой возможности пока нет.

Скоро уже Пасха, поэтому многие украинцы решили приехать в Украину, чтобы провести время с родными. Это вызвало очереди на границе. Когда лучше пересекать польско-украинскую границу, чтобы не простоять весь день, мы рассказывали ранее.

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