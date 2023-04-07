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Гарантированное проживание и трудоустройство в Польше: что такое карта побыту и кто может податься

Диана Просяник, практикант сайта 07 апреля 2023, 07:30
Карта побыту
Фото: Unsplash

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