Огромные очереди на границе с Польшей: почему возникли и куда едут украинцы

В последние дни на границе с Польшей выросли очереди. Границу пересекают около 100 тыс. граждан в обе стороны. На пунктах пропуска появляются длинные пробки из автомобилей.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини рассказал, почему выросли очереди на границе с Польшей и как их избежать.

Об очередях на границе с Польшей

На границе с Польшей большие очереди, на одном из пунктов пропуска стояло более 300 автомобилей. Демченко отмечает, что другие пункты пропуска были почти пусты. По его словам, так случается потому, что люди выбирают удобный для их логистики маршрут и, как правило, не интересуются загруженностью пунктов пропуска. Это и приводит к пробкам.

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— Советуем гражданам пользоваться информационными ресурсами соседних стран, прежде всего, пограничной и таможенной службы, чтобы ознакомиться с нагруженностью пунктов пропуска и выбрать для себя с наименьшими очередями, — подчеркнул он.

По словам спикера ГПСУ, в последние дни наиболее нагруженными пунктами были Краковец и Шегини, там было более 300 и 120 автомобилей соответственно.

Со среды прошлой недели происходит увеличение пассажиропотока, с тех пор границу в обоих направлениях пересекают около 90 тыс. человек, в выходные — 110 тыс.

В эти дни даже преобладали граждане на въезд в Украину.

Если ты хочешь пересечь границу, нужно иметь с собой необходимые документы. Ранее мы рассказывали о списке документов для выезда за границу.

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