Величезні черги на кордоні з Польщею: чому виникли та куди їдуть українці

Останніми днями на кордоні з Польщею зросли черги. Кордон перетинають майже 100 тис. громадян в обидва боки. На пунктах пропуску з’являються довгі затори з автівок.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, чому зросли черги на кордоні з Польщею та як їх уникати.

Про черги на кордоні з Польщею

На кордоні з Польщею великі черги, на одному з пунктів пропуску стояло понад 300 автомобілів. Демченко зазначає, що інші пункти пропуску були майже порожні.

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За його словами, так відбувається, адже люди обирають найзручніший для їхньої логістики маршрут та, як правило, не цікавляться завантаженістю пунктів пропуску. Це і призводить до великих черг.

— Радимо громадянам користуватися інформаційними ресурсами суміжних країн, насамперед прикордонної та митної служби, щоб ознайомитися з навантаженістю пунктів пропуску та вибрати для себе з найменшими чергами, — наголосив він.

За словами речника ДПСУ, останніми днями найбільш навантаженими пунктами були Краківець та Шегині. Там було понад 300 та 120 автівок відповідно.

З середи минулого тижня відбувається збільшення пасажиропотоку, відтоді кордон в обох напрямках перетинають близько 90 тис. осіб, на вихідних — 110 тис.

У ці дні навіть переважали громадяни на в’їзд в Україну.

Якщо ти хочеш перетнути кордон, потрібно мати з собою необхідні документи. Раніше ми розповідали про список документів для виїзду за кордон.

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