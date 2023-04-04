Україна

Величезні черги на кордоні з Польщею: чому виникли та куди їдуть українці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Квітня 2023, 14:00
Черги на кордоні з Польщею: куди їдуть українці

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