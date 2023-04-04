Відмовляти доводиться щоденно. Скільки ухилянтів ловлять на українському кордоні

З початком повномасштабної війни українські кордони не лише були порушені з одного боку, але й перенавантажені з іншого.

Чимало громадян намагались врятувати життя як власні, так і своїх рідних. Через це утворились чималі черги та з часом їх вдалось врегулювати. Тоді почути відмову у виїзді було складно, але зараз українські громадяни можуть почути їх чи не кожного дня.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, чому щодня прикордонники відмовляють у виїзді деяким українцям та скільки ухилянтів ловлять на кордоні.

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За словами представника Державної прикордонної служби, здебільшого йдеться не про ухилянтів, які намагаються виїхати з України, щоб уникнути зустрічі з військкоматом.

Відмови найчастіше пов’язані з тим, що деякі громадяни не мають необхідних для перетину кордону документів.

Щодня ми відмовляємо у виїзді близько 130-150 осіб, які не підпадають під правила перетину кордону.

Це по всій довжині державного кордону, де функціонують пункти пропуску.

При цьому, Андрій Демченко запевняє: тенденція свідчить про те, що кількість ухилянтів на кордоні поступово зменшується.

На початку дії воєнного стану ми фіксували 60-70 таких людей за добу, зараз — це близько 20 осіб.

Детальніше про ситуацію на кордонах — у відео.

Також ми розповідали, що Україна та Польща запустять єдині пункти пропуску на кордоні. Читай, чого від них чекати.

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