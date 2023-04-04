Отказывать приходится ежедневно. Сколько уклонистов ловят на границе

С началом полномасштабной войны украинские границы были не только нарушены с одной стороны, но и перегружены с другой.

Многие граждане пытались спасти жизнь как собственную, так и своих родных. Поэтому образовались очереди, но со временем их удалось урегулировать. Тогда услышать отказ в выезде было сложно, но сейчас украинские граждане могут услышать их каждый день.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини рассказал, почему ежедневно пограничники отказывают в выезде некоторым украинцам и сколько уклонистов ловят на границе.

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По словам представителя Государственной пограничной службы Украины, в основном речь идет не об уклонистах, которые пытаются выехать из Украины во избежание встречи с военкоматом.

Отказы чаще всего связаны с тем, что у некоторых граждан нет необходимых для пересечения границы документов.

Ежедневно мы отказываем в выезде около 130-150 человек, не подпадающих под правила пересечения границы.

Это по всей протяженности государственной границы, где функционируют пункты пропуска.

При этом, Андрей Демченко уверяет: тенденция свидетельствует о том, что количество уклонистов на границе постепенно снижается.

В начале действия военного положения мы фиксировали 60-70 таких людей в сутки, сейчас — это около 20 человек.

Подробнее о ситуации на границах — в видео.

Ранее мы говорили, что Украина и Польша запустят единые пункты пропуска на границе. Читай, для чего это необходимо.

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