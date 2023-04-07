Гарантоване проживання та працевлаштування у Польщі: що таке карта побиту та хто може податися

Українці, що виїхали до Польщі через повномасштабне вторгнення, з 1 квітня можуть отримати карту побиту. Вона гарантуватиме довгострокове та легальне перебування наших громадян на території країни та можливість працевлаштування.

Подавати документи на карту побиту може кожен, хто має відповідні підстави для перебування в Польщі: робота, шлюб, навчання тощо.

Карта побиту: як отримати

Згідно з польським законом про підтримку українців, гарантується легальне перебування в Польщі до 23 серпня 2023 року тим громадянам України, які не відповідають певним умовам.

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Варто зазначити, що зміни до закону не передбачають отримання карт перебування для тих українців, що знаходяться в Польщі і водночас ведуть бізнес або дистанційно працюють в Україні.

Та громадяни України, що перебували в Польщі до початку повномасштабної війни, мають можливість подаватися на отримання карти побиту на стандартних засадах. Серед них: робота в Польщі, навчання, возз’єднання родини чи ведення бізнесу.

Хто може отримати карту побиту

Офіційно працевлаштовані чи ті, хто планують працевлаштуватися у Польщі.

Ті, хто виконуватиме висококваліфіковану роботу на території Польщі. Наприклад, науковці, інженери, айтівці.

Люди, які планують відкрити чи вже відкрили підприємницьку діяльність.

Для чого потрібна карта побиту

За допомогою карти побиту, українці можуть знаходитися та працювати на території Польщі протягом трьох років та вільно пересуватися по країнах Європи.

Чи можуть відмовити у видачі карти побиту? Так, за умови, що громадянин України заповнив анкету неправильно чи подав неповний пакет документів.

Нині заповнити необхідні документи можна лише особисто — онлайн такої можливості поки що немає.

Незабаром уже Великдень, тож чимало українців вирішили приїхати до України, щоб провести час з рідними. Це спричинило черги на кордоні. Коли краще перетинати польсько-український кордон, щоб не простояти увесь день, ми розповідали раніше.

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