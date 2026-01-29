Когда жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА в 2026 году: дата, время и место проведения

В ближайшие дни состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.

Церемония запланирована на 30 января в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария), она начнётся в 12:00 по центральноевропейскому времени (CET), 13:00 по киевскому времени.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, проведут стыковые матчи в формате “первый и второй матч” за право присоединиться к этой восьмёрке сильнейших.

Когда состоится жеребьёвка Лиги чемпионов 2025/2026 и где её посмотреть — в материале.

Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26

Плей-оф (стыковые матчи)

Жеребьёвка: 30 января 2026 года

Поединки: первые матчи — 17–18 февраля, ответные матчи — 24–25 февраля

Участники: команды, занявшие места с 9-го по 24-е в лиговом раунде

Результат: победители выходят в 1/8 финала

1/8 финала

Жеребьёвка: 27 февраля 2026 года

Поединки: первые матчи — 10–11 марта, ответные матчи — 17–18 марта

Участники: 8 лучших команд лигового раунда и 8 победителей плей-оф

1/4 финала

Поединки: первые матчи — 7–8 апреля, ответные матчи — 14–15 апреля

Участники: команды, прошедшие 1/8 финала

Полуфиналы

Поединки: первые матчи — 28–29 апреля, ответные матчи — 5–6 мая

Участники: победители 1/4 финала

Финал

Дата: 30 мая 2026 года

Место: Пушкаш-Арена, Будапешт, Венгрия

Жеребьёвка будет транслироваться в прямом эфире на UEFA.com и в официальном приложении Лиги чемпионов.

Читать по теме Как часто проходит чемпионат Европы по футболу: интересные факты о спортивном событии Читай, когда следующее Евро по футболу и что известно об истории чемпионата.

Прогноз фаворитов Лиги чемпионов 2025/2026

Аналитики, к примеру, Opta Supercomputer, прогнозируют, что среди фаворитов турнира будут такие клубы:

Ливерпуль — наиболее вероятный победитель этого сезона — 20 % шансов.

Арсенал — 16 %, Пари Сен-Жермен (ПСЖ) — 12 %.

Манчестер Сити, Барселона, Челси, Реал Мадрид и Бавария имеют меньшие, но значимые шансы завоевать трофей.

Читайте также, где пройдёт чемпионат мира по футболу 2026 и принимает ли в нём участие Украина — всё о предстоящем грандиозном событии спорта.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!