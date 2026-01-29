Когда жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА в 2026 году: дата, время и место проведения

В ближайшие дни состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.
Церемония запланирована на 30 января в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария), она начнётся в 12:00 по центральноевропейскому времени (CET), 13:00 по киевскому времени.
Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, проведут стыковые матчи в формате “первый и второй матч” за право присоединиться к этой восьмёрке сильнейших.
Когда состоится жеребьёвка Лиги чемпионов 2025/2026 и где её посмотреть — в материале.
Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26
Плей-оф (стыковые матчи)
- Жеребьёвка: 30 января 2026 года
- Поединки: первые матчи — 17–18 февраля, ответные матчи — 24–25 февраля
- Участники: команды, занявшие места с 9-го по 24-е в лиговом раунде
- Результат: победители выходят в 1/8 финала
1/8 финала
- Жеребьёвка: 27 февраля 2026 года
- Поединки: первые матчи — 10–11 марта, ответные матчи — 17–18 марта
- Участники: 8 лучших команд лигового раунда и 8 победителей плей-оф
1/4 финала
- Поединки: первые матчи — 7–8 апреля, ответные матчи — 14–15 апреля
- Участники: команды, прошедшие 1/8 финала
Полуфиналы
- Поединки: первые матчи — 28–29 апреля, ответные матчи — 5–6 мая
- Участники: победители 1/4 финала
Финал
- Дата: 30 мая 2026 года
- Место: Пушкаш-Арена, Будапешт, Венгрия
Жеребьёвка будет транслироваться в прямом эфире на UEFA.com и в официальном приложении Лиги чемпионов.
Прогноз фаворитов Лиги чемпионов 2025/2026
Аналитики, к примеру, Opta Supercomputer, прогнозируют, что среди фаворитов турнира будут такие клубы:
- Ливерпуль — наиболее вероятный победитель этого сезона — 20 % шансов.
- Арсенал — 16 %, Пари Сен-Жермен (ПСЖ) — 12 %.
- Манчестер Сити, Барселона, Челси, Реал Мадрид и Бавария имеют меньшие, но значимые шансы завоевать трофей.
