Коли жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА у 2026: дати, час і місце проведення

Найближчими днями пройде жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26.
Церемонія запланована на 30 січня у Домі європейського футболу в Ньйоні (Швейцарія), вона розпочнеться о 12:00 за центральноєвропейським часом (CET), 13:00 за київським часом.
Вісім найкращих команд загального етапу безпосередньо вийдуть у 1/8 фіналу. Команди, що посіли 9–24 місця, проведуть стикові матчі у форматі “перший і другий матч” за право приєднатися до цієї вісімки сильніших.
Коли пройде жеребкування Ліги чемпіонів 2025/2026 і де його подивитися — у матеріалі.
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26
Плей-оф (стикові матчі)
- Жеребкування: 30 січня 2026 року
- Поєдинки: перші матчі – 17-18 лютого, матчі-відповіді – 24-25 лютого
- Учасники: команди, що посіли місця з 9-го по 24-те у ліговому раунді
- Результат: переможці виходять до 1/8 фіналу
1/8 фіналу
- Жеребкування: 27 лютого 2026 року
- Поєдинки: перші матчі – 10–11 березня, матчі-відповіді – 17–18 березня
- Учасники: 8 найкращих команд лігового раунду та 8 переможців плей-оф
1/4 фіналу
- Поєдинки: перші матчі – 7–8 квітня, матчі-відповіді – 14–15 квітня
- Учасники: команди, що пройшли 1/8 фіналу
Півфінали
- Поєдинки: перші матчі – 28–29 квітня, матчі-відповіді – 5–6 травня
- Учасники: переможці 1/4 фіналу
Фінал
- Дата: 30 травня 2026 року
- Місце: Пушкаш-Арена, Будапешт, Угорщина
Жеребкування буде транслюватися наживо на UEFA.com та в офіційному додатку Ліги чемпіонів.
Прогноз фаворитів Ліги чемпіонів 2025/2026
Аналітики, приміром, Opta Supercomputer, прогнозують, що серед фаворитів турніру будуть такі клуби:
- Ліверпуль – найбільш імовірний переможець цього сезону — 20 % шансів.
- Арсенал — 16 %, Парі Сен-Жермен (ПСЖ) — 12%.
- Манчестер Сіті, Барселона, Челсі, Реал Мадрид і Баварія мають менші, але значущі шанси здобути трофей.
