“Любимый крем уже не дает результата. Может ли кожа привыкнуть к косметике?”

Большинство из нас заботится о своей коже, ее здоровье и красоте. Однако иногда можно заметить, что привычный крем или лечебное средство перестает действовать.

Значит ли это, что кожа привыкла к косметике? Об этом изданию Бережи себе рассказала дерматовенеролог Светлана Кочергина.

Может ли кожа привыкнуть к косметике

— Если твой крем перестал давать желаемый результат, это не значит, что кожа привыкла к нему. Однако это может свидетельствовать, что изменилось состояние твоей кожи.

Сейчас также смотрят

Ведь ее потребности колеблются в соответствии с временем года, климатическими условиями, гормональными изменениями, стрессом, возрастом, препаратами и витаминами, которые ты принимаешь.

Так, зимой кожа требует большего увлажнения, а летом — мы стремимся к большему матированию из-за усиленного блеска кожи в течение дня.

Также эффект от средства может исчезнуть, потому что оно уже дало тот результат, который могло.

К примеру, ты пользуешься сывороткой для освещения пигментации. Сначала замечаешь классный эффект, а через несколько месяцев ситуация как будто остается на одном уровне. Это значит, что косметика уже сработала и теперь действует в поддержку результата.

Что делать, если косметика не приносит результата

— Если тебе уже не нравится эффект от средства, ты всегда можешь его заменить. Однако если тебя все устраивает — менять уход профилактически не нужно.

Если у тебя здоровая кожа и не проходишь медикаментозную терапию в связи с определенным заболеванием, рекомендуют просматривать весь уход ориентировочно раз в полгода.

Прежде всего, чтобы определить актуальные потребности кожи и, при необходимости, что-то подкорректировать.

Как выбрать правильную косметику по уходу за лицом и кто может помочь правильно подобрать средства, мы рассказывали раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.