Советы

“Любимый крем уже не дает результата. Может ли кожа привыкнуть к косметике?”

Отвечает
Світлана Кочергіна
Светлана Кочергина

врач-дерматовенеролог

Виктория Мельник, журналист сайта 04 мая 2024, 15:00
кожа привыкает к косметике
Фото: Pexels

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Советы

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